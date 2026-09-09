El terremoto del 10 de agosto llevó al Gobierno de Abelardo De La Espriella a poner en marcha un paquete de medidas para atender la crisis. El mandatario presentó este miércoles en la noche los 11 decretos que hacen parte de la emergencia económica y social, a pocas horas de cumplirse un mes de la tragedia.

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Uno de los puntos centrales es la creación del llamado ‘Fondo Patria Milagro’, mecanismo destinado a canalizar y administrar los recursos para la reconstrucción de los territorios afectados. El presidente señaló que la prioridad será contar con recursos y rapidez para avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas.

El segundo decreto contempla 17 medidas financieras, administrativas e institucionales dirigidas a alcaldías y gobernaciones. Laintención es entregar herramientas a las autoridades locales para afrontar las necesidades derivadas de la emergencia y avanzar con las labores de reconstrucción.

Otro de los anuncios destacados es la habilitación excepcional del Fonpet, la bolsa destinada a recursos pensionales de los territorios. La medida permitirá que, por una sola vez, estos recursos sean utilizados para atender la reconstrucción.

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Con este paquete, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta de las regiones afectadas. Cabe mencionar que los decretos hacen parte de la estrategia anunciada por De La Espriella para acelerar la atención de las consecuencias del terremoto y respaldar a las autoridades territoriales durante la emergencia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.