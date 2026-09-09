Por: El Espectador

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El más reciente informe anual de las organizaciones de derechos humanos en Colombia revela un panorama preocupante, marcado por el aumento de victimización debido a explosivos y minas antipersonal, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado y un incremento notable del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Este informe, construido por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, enfatiza las deudas pendientes en materia de control territorial, seguridad y protección de las comunidades a lo largo del último año del gobierno de Gustavo Petro.

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De acuerdo con el informe, la situación en los territorios se agravó debido a varios factores estructurales y la expansión de grupos armados ilegales. Las organizaciones resaltan un aumento del 90 % en el número de integrantes de estos grupos entre diciembre de 2022 y julio de 2026, pasando de 15.120 a 28.802 miembros. Entre las estructuras criminales que amplificaron su presencia, se menciona específicamente el Clan del Golfo, conocido por su capacidad de reclutamiento y violencia, lo cual elevó el riesgo en diversos puntos del país.

El capítulo de seguridad y paz del informe dedica un análisis detallado a la denominada “política de paz total” impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Aunque esta iniciativa devolvió la negociación al centro del debate político, las organizaciones consideran que los avances fueron limitados y no llegaron a consolidar resultados sostenibles para las comunidades afectadas. Entre las causas identificadas, el informe señala fallas metodológicas, una articulación institucional deficiente y la fuerte resistencia de sectores vinculados a economías y dinámicas ilegales.

Además de documentar el deterioro de la situación, el informe eleva una nueva alerta al actual gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella. Las organizaciones llaman la atención sobre el imperativo de defender y profundizar los derechos humanos, insistiendo en la importancia de impedir retrocesos en materia de paz y democracia. El documento confirma, según fuentes provenientes de las tres organizaciones, que la crisis humanitaria se mantiene como una preocupación prioritaria y que se requiere fortalecer los mecanismos de protección, así como la capacidad estatal de respuesta en las regiones más golpeadas.

Estas conclusiones enfatizan el desafío persistente que implica proteger a las poblaciones más vulnerables frente a la violencia, destacando la necesidad urgente de reforzar la presencia y el control estatal sobre los territorios afectados para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos.

¿Cuáles son las principales violaciones de derechos humanos reportadas en Colombia según el informe anual?

El informe anual, apoyado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, resalta como violaciones principales la victimización por explosivos y minas, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado y el preocupante aumento del reclutamiento infantil, lo que evidencia una crisis de seguridad y protección para las comunidades.

¿Qué implicaciones tiene el aumento del reclutamiento infantil por grupos armados ilegales en Colombia?

El incremento del reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales, según el informe citado, representa una vulneración grave de los derechos de la niñez y perpetúa el conflicto social y armado en el país, ya que priva a las nuevas generaciones de oportunidades y las expone a situaciones de violencia y exclusión social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.