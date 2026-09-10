Por: France 24

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Al Qaeda, el grupo islamista reconocido por los atentados del 11 de septiembre de 2001, parece estar lejos de desaparecer, de acuerdo con expertos en terrorismo citados por France 24. Aunque, en apariencia, la organización se muestra debilitada tras la eliminación de sus líderes históricos, Osama Bin Laden en Pakistán en 2011 y Ayman al-Zawahiri en Afganistán en 2022, sigue siendo una amenaza activa, especialmente fuera de Estados Unidos. El último ataque reivindicado por Al Qaeda en suelo estadounidense ocurrió en 2019, cuando tres personas murieron y ocho resultaron heridas en la Estación Aérea Naval de Pensacola, Florida, según el reporte de France 24.

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Pese a la pérdida de liderazgo central, Al Qaeda mantiene influencia como fuerza de desestabilización en regiones como el Sahel africano, Somalia, Yemen, Afganistán y Pakistán. Según Bruce Hoffman, experto del Council on Foreign Relations, la organización ya no es la misma que protagonizó el 11-S, pero ha delegado su poder en al menos dos docenas de filiales alrededor del planeta. Wassim Nasr, periodista de France 24 y especialista en movimientos yihadistas, sostiene que África es el principal escenario actual del dinamismo de Al Qaeda, citando especialmente la expansión del JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes) en Malí, Burkina Faso, Níger, Togo, Benín y Nigeria.

Otro actor relevante vinculado al grupo es Al Shabaab, que controla territorios significativos en Somalia y ha realizado ataques recientes. Según Colin Smith, coordinador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para regímenes de sanciones contra Al Qaeda y otros grupos, JNIM recaudó 50 millones de dólares en rescates, usando estos recursos para financiar operaciones en el Sahel y enviar fondos a otras filiales, consolidando la naturaleza global de la red.

Aunque la lucha contra el terrorismo islamista dejó de ser prioridad para Estados Unidos, en Europa occidental todavía es un tema vigilado. Sin embargo, Wassim Nasr explica que la principal preocupación de seguridad europea es ahora la interferencia extranjera y la competencia de potencias globales, pues la capacidad de proyección internacional de los grupos yihadistas ha disminuido. Se destaca que la amenaza es endógena, cuando individuos locales responden a llamados de redes internacionales.

A 25 años del 11-S, Al Qaeda y sus filiales han adaptado sus estrategias a contextos regionales, alejándose de la “yihad” mundial para centrarse en insurgencias locales, según los análisis recogidos por France 24.

¿En qué regiones sigue activa Al Qaeda y cómo han cambiado sus operaciones?

Al Qaeda mantiene presencia en regiones como el Sahel africano, Somalia, Yemen, Afganistán y Pakistán. De acuerdo con France 24, su operación ha pasado de priorizar ataques globales a fortalecer filiales con estrategias locales de insurgencia, delegando la autoridad y adaptándose a contextos específicos, especialmente tras la retirada internacional de varias zonas.

¿Qué es el JNIM y cuál es su relación con Al Qaeda?

JNIM, o Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, es una filial de Al Qaeda en la región del Sahel. Según France 24, este grupo lidera las acciones yihadistas más activas en el área, extendiéndose por varios países africanos y adaptando su accionar a una lógica regional, aunque mantiene su alineación y lealtad formal con la organización central de Al Qaeda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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