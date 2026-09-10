Por: El Espectador

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El Tapiz de Bayeux, célebre obra medieval de 70 metros de longitud, ha iniciado su exhibición en el Museo Británico en Londres, convirtiéndose en una de las muestras más esperadas del año en la ciudad. Esta es la primera ocasión, en casi mil años, que dicho bordado histórico sale de territorio francés, hecho que ha despertado gran interés tanto entre especialistas como en el público general, de acuerdo con la información del Museo Británico recogida en su sitio oficial.

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A pesar de su denominación, el Tapiz de Bayeux es en realidad un inmenso trabajo de bordado, realizado en lana teñida sobre lino. Su relevancia no solo radica en su tamaño y preservación, sino en la forma como narra episodios trascendentales para la historia europea. La pieza relata visualmente la Batalla de Hastings ocurrida en 1066, ilustrando la posterior conquista normanda de Inglaterra mediante una serie de escenas con guerreros, animales, navíos y fortificaciones. Según el mismo museo, este tapiz fue confeccionado entre los años 1070 y 1079, poco después de la batalla que cambió el rumbo de la monarquía y la cultura inglesa para siempre.

El Museo Británico destaca que "esta monumental bordadura cuenta la dramática historia de un momento que cambió a Inglaterra para siempre", señalando que ningún año es más célebre en la memoria inglesa que 1066. El tapiz, estudiado en las escuelas y fuente de inspiración para numerosos artistas, cobra aún más valor como testimonio material del último episodio en el que Gran Bretaña fue invadida exitosamente.

La apertura oficial de la exhibición se realizó con una ceremonia especial, en la que participaron los jefes de Estado del Reino Unido y Francia, Carlos III y Emmanuel Macron, junto a sus esposas. De acuerdo con los datos facilitados por el museo, aunque la entrada general es gratuita, para acceder a la exposición especial del Tapiz de Bayeux es necesario comprar un boleto de entre 25 y 33 libras, dependiendo del día y la hora seleccionados. Este recorrido, dispuesto sobre una plataforma en vez de las paredes, dura unos 40 minutos y presenta aforos limitados para evitar aglomeraciones.

En la jornada inicial, varios visitantes acudieron caracterizados con elementos tradicionales medievales, y aunque la cobertura mediática ha sido extensa, la mayoría de las "colas" han sido digitales. Según el portal del museo, los tiquetes para lo que resta del año ya se encuentran agotados y los próximos estarán disponibles a partir del 21 de octubre, para visitas en el próximo año.

¿Por qué el Tapiz de Bayeux es considerado una pieza histórica tan importante?

El Tapiz de Bayeux posee una alta consideración histórica porque retrata la Batalla de Hastings en 1066, la última invasión exitosa de Inglaterra, considerada un hecho decisivo para el surgimiento de la monarquía moderna de ese país. Además, constituye una fuente visual inigualable para estudiar y enseñar este momento clave en la historia británica, como lo destaca el Museo Británico.

¿Qué características hacen único al Tapiz de Bayeux y cómo se expone en el Museo Británico?

El Tapiz de Bayeux se distingue por sus 70 metros de longitud y por ser un bordado realizado en lana teñida sobre lino, no un tapiz en sentido estricto. Actualmente, en el Museo Británico, se exhibe sobre una plataforma y no colgado en la pared, permitiendo a los visitantes recorrerlo en aproximadamente 40 minutos y facilitando la apreciación detallada de sus escenas históricas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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