El sismo que se registró este viernes 11 de septiembre volvió a provocar momentos de preocupación en Cali, especialmente entre quienes todavía recuerdan el fuerte movimiento telúrico ocurrido el pasado 10 de agosto en el suroccidente del país. Darío Gómez Perlaza, corresponsal en el Valle, contó que se encontraba transmitiendo en la ciudad relató cómo percibió el temblor y aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una sensación relacionada con lo ocurrido semanas atrás.

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“Estábamos en nuestras informaciones cuando sentimos, pero como venimos del fenómeno ocurrido el 10 de agosto estamos con ese síndrome de sentir a veces que se mueve y creí que era la silla”, contó el comunicador durante su reporte. Sin embargo, segundos después confirmó que efectivamente se trataba de un movimiento telúrico y que el temblor estaba siendo registrado por las autoridades.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 4,5 y ocurrió a las 11:42 de la mañana, con una profundidad de 41 kilómetros y epicentro en el municipio de Istmina, Chocó. El organismo mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona, que ha registrado numerosos movimientos después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto.

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El periodista también explicó que el temblor provocó pánico en algunas edificaciones de Cali, especialmente en sectores del sur de la ciudad. Según su relato, hubo evacuaciones en zonas como Los Cámbulos y Nueva Tequendama, mientras trabajadores y habitantes salieron de algunos inmuebles como medida preventiva. “En Cali hubo pánico de varias edificaciones, especialmente en la zona del sur de la ciudad, que fueron evacuadas […] La gente, entenderá usted cómo lo podemos estar sintiendo nosotros, momentos de preocupación y de susto por lo que ha pasado”, manifestó.

El movimiento también fue percibido en otros puntos del suroccidente colombiano. Ciudadanos de Yumbo, Armenia y Pereira, entre otros lugares, reportaron haber sentido la sacudida. Una persona ubicada en Ciudad Guabinas, Yumbo, aseguró que el sismo la despertó mientras estaba en un noveno piso y que incluso escuchó cómo se movió la cama. Desde Armenia, otro ciudadano lo describió como un movimiento “bastante fuerte pero corto”.

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En Cali también hubo testimonios similares, especialmente desde edificios altos. Una persona ubicada en el sur de la ciudad contó que inicialmente creyó que la sensación era producto de su imaginación, pero después vio cómo se movía el agua que tenía cerca. Pese al susto y las evacuaciones preventivas reportadas, el periodista indicó que hasta el momento no se conocían emergencias ni afectaciones relacionadas con este nuevo sismo. El SGC, por su parte, continúa con el seguimiento de la actividad sísmica en Chocó y sus alrededores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.