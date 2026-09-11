Por: Noticiero 90 minutos

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La conexión vial entre Cali y Buenaventura, una de las rutas más estratégicas para el Valle del Cauca, se encuentra cerrada en su totalidad desde la madrugada debido a la caída de piedras y material en el sector de La Yolomba, zona rural de Dagua. Esta situación fue confirmada por la Unión Vial Camino del Pacífico, entidad encargada del mantenimiento vial, que informó sobre la emergencia exactamente en el punto PR 69+000 de la Ruta 4001. Desde que se presentó el deslizamiento, equipos de la concesionaria han estado trabajando en la remoción de obstáculos con el objetivo de que el tránsito vehicular pueda restablecerse lo antes posible.

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Según declaraciones oficiales de la Unión Vial Camino del Pacífico en sus canales de comunicación, las constantes lluvias en la región han dificultado tanto la movilidad como las labores de despeje de la vía. Estas condiciones climáticas adversas impiden que los trabajos avancen a buen ritmo, por lo cual las autoridades recomiendan evitar la zona afectada. La recomendación va dirigida principalmente a los conductores y usuarios frecuentes del corredor Cali-Buenaventura, instándoles a mantenerse informados por canales oficiales acerca del avance de la emergencia y la reapertura de la ruta.

Ante la necesidad de reportar cualquier urgencia relacionada con el cierre y la seguridad en este corredor, la Unión Vial Camino del Pacífico habilitó dos líneas de atención: el número de celular 311 441 5479 y el numeral #180. Se ha reiterado la importancia de hacer uso responsable de estos medios para reportar novedades o solicitar asistencia mientras persiste la restricción total en el sector de La Yolomba.

La situación ha alcanzado relevancia en redes sociales y medios locales, como lo evidencian publicaciones de la concesionaria y notas de prensa de portales como Noticiero 90 Minutos. Esta vía, que es esencial para la articulación comercial entre el puerto de Buenaventura y el resto del país, espera su reapertura en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue cerrada la vía entre Cali y Buenaventura en el sector de La Yolomba?

De acuerdo con la Unión Vial Camino del Pacífico, el cierre total se debió a la caída de piedras y material sobre el tramo ubicado en el punto PR 69+000 de la Ruta 4001, en el sector de La Yolomba, zona rural de Dagua. Las intensas lluvias recientes contribuyeron a que se presentara esta emergencia, generando un alto riesgo para los usuarios de la vía.

¿Cuáles son las recomendaciones para los conductores afectados por el cierre de la vía Cali-Buenaventura?

La principal recomendación es evitar transitar por el sector mientras persisten los trabajos de remoción y las condiciones climáticas adversas. Además, se insta a los usuarios a seguir los reportes oficiales y, en caso de emergencias, comunicarse a las líneas habilitadas por la Unión Vial Camino del Pacífico: 311 441 5479 y #180.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.