Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico hecho sacudió el barrio Uribe Ángel, en Envigado, Antioquia, luego de que un hombre de 64 años muriera tras una pelea con su propio hijo dentro de su casa la tarde del jueves 10 de septiembre. Según la información oficial, el altercado tuvo lugar alrededor de las 5:30 p.m. en una vivienda ubicada en la transversal 34B con calle 30 sur, donde los gritos que provenían desde el interior alertaron a los residentes cercanos, motivándolos a acercarse para averiguar la causa del alboroto.

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Al ingresar a la vivienda, los vecinos se encontraron con una escena desgarradora. Allí yacía Diego Alonso Gómez Saldarriaga, de 64 años, quien presentaba cuatro heridas con arma blanca. Según el reporte conocido por las autoridades, estas lesiones resultaron fatales. El hombre falleció inmediatamente tras el violento episodio, antes de que pudiera recibir atención médica.

La rápida intervención de los habitantes del sector fue fundamental para evitar que el hijo de la víctima, Diego Andrés Gómez García, de 38 años, escapara del lugar de los hechos antes de la llegada de la Policía Metropolitana. Minutos después, los uniformados procedieron con la captura del presunto responsable, quien quedó bajo custodia y será presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía, por su parte, adelantó que solicitaría que Gómez García responda por el delito de homicidio agravado, una tipificación legal que aumenta la gravedad de la acusación cuando se dan circunstancias especialmente reprochables, como la relación familiar entre víctima y victimario.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades trabajan en esclarecer qué motivó la discusión que llevó a este desenlace fatal. Uno de los aspectos que más inquieta a los habitantes del barrio es el hecho de que, según su testimonio, no era la primera vez que padre e hijo protagonizaban enfrentamientos en el interior de la vivienda. De hecho, en ocasiones anteriores, la presencia de las autoridades había sido requerida para intervenir en disputas familiares.

Este caso pone sobre la mesa la importancia de atender y prevenir conflictos familiares que, de no ser abordados a tiempo, pueden escalar hasta derivar en tragedias.

¿Por qué fue capturado el hijo tras la muerte de su padre en Envigado?

El hijo, identificado como Diego Andrés Gómez García, fue capturado porque los vecinos evitaron que saliera del inmueble tras el incidente. La Policía Metropolitana llegó al lugar y lo detuvo, señalándolo como el presunto responsable del homicidio agravado de su padre, Diego Alonso Gómez Saldarriaga.

¿Qué antecedentes de violencia familiar se conocieron en este caso en Envigado?

De acuerdo con los testimonios de los habitantes del barrio Uribe Ángel, entre padre e hijo ya se habían presentado otros enfrentamientos dentro de la vivienda. Incluso, en ocasiones anteriores, fue necesaria la intervención de las autoridades para intentar solucionar dichos conflictos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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