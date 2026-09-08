El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció luego de las amenazas atribuidas a las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ contra alcaldes, líderes y otros ciudadanos de varios municipios del departamento. El mandatario aseguró que este grupo armado ilegal continúa sembrando temor en el territorio antioqueño.

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“Antioqueños: las Farc de ‘Calarcá’ siguen sembrando terror”, manifestó Rendón en un mensaje en el que se refirió directamente a las intimidaciones contra los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos. Según indicó, la estructura también pretende declarar como “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos.

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El gobernador expresó su respaldo a los mandatarios locales y aseguró que no pueden enfrentar solos las amenazas de los grupos criminales. “Los alcaldes no están solos: toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales”, afirmó.

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Rendón aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado directo al Gobierno Nacional y pedir mayor respaldo para las autoridades de los municipios amenazados. El mandatario de Antioquia insistió en la necesidad de reforzar las acciones de seguridad para proteger tanto a los alcaldes como a las demás personas que han sido objeto de intimidaciones.

Finalmente, el gobernador pidió una ofensiva contra todas las organizaciones criminales que operan y amenazan a la población en el departamento. “Sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos”, concluyó Rendón, al exigir que se neutralicen los grupos armados responsables de sembrar miedo entre las comunidades antioqueñas.

Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos. Los Alcaldes no están solos:… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 7, 2026

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