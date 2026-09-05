El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que las Fuerzas Militares mantienen operaciones para localizar a ‘Iván Mordisco’, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc. En una entrevista con Semana, el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, afirmó que el jefe guerrillero permanece en Colombia y que las autoridades trabajan para dar con su paradero.

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“’Mordisco’, efectivamente, está en Colombia y estamos realizando las operaciones para dar con él. ‘Mordisco’ no va a sobrevivir a este Gobierno”, afirmó Mora durante la entrevista. La declaración deja clara la intención de la actual administración de intensificar la ofensiva militar contra las estructuras armadas que continúan operando en diferentes regiones del país.

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El jefe militar también utilizó una comparación para explicar la estrategia de las Fuerzas Militares frente a los grupos ilegales. “Un boxeador no anuncia su golpe”, señaló, al tiempo que sostuvo que los integrantes de estas organizaciones criminales no pueden aspirar a permanecer durante décadas en la actividad ilegal debido al daño que, según dijo, le han causado al país.

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En ese contexto, el ministro Mora defendió la continuidad de las operaciones militares y aseguró que Colombia puede ganar la guerra contra estos grupos, aunque reconoció que conseguirlo tendrá un costo. El funcionario también rechazó que las Fuerzas Militares renuncien a los bombardeos como herramienta dentro de las operaciones contra las estructuras armadas.

“No podemos renunciar a los bombardeos”, manifestó el ministro, quien además se refirió a una de las principales dificultades que enfrentan las autoridades: la presencia de menores de edad en las filas de los grupos armados. Según explicó, esta situación se ha convertido en un elemento que limita el uso de la fuerza durante algunas operaciones.

Mora sostuvo que los grupos comandados por cabecillas como ‘Mordisco’ o ‘Calarcá’ podrían aprovechar la presencia de menores para dificultar las operaciones militares. La discusión ha cobrado especial importancia luego de recientes bombardeos en los que murieron menores reclutados por estructuras armadas, generando cuestionamientos políticos y debates sobre los límites de las operaciones militares.

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El ministro también defendió la actuación de las Fuerzas Militares frente a las críticas por los bombardeos y aseguró que estas operaciones no surgieron con el actual Gobierno. Según Mora, la suspensión de este tipo de acciones durante la administración anterior fue un “error estratégico” que permitió, a su juicio, el crecimiento y fortalecimiento de los grupos armados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.