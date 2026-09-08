El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, planteó cambiar la forma en que el Gobierno se refiere a quienes producen los alimentos del país y aseguró que la palabra “campesino” tiene una connotación que considera despectiva.

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El funcionario explicó su propuesta durante su intervención en las Comisiones Económicas del Congreso: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesinos, despectivos. Aquí vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo”.

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Dangond también anunció una reducción de 10.000 contratos que, bajo su evaluación, no serían necesarios y representarían más de $ 560.000 millones. La intención, explicó el ministro, es dirigir esos recursos hacia inversiones relacionadas directamente con el sector rural.

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Entre las prioridades de la nueva administración aparecen los pozos profundos y la mecanización para pequeños productores. Estas medidas cobrarían especial importancia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño, con temperaturas que, según las proyecciones mencionadas por el ministro, podrían llegar a los 38 grados y estar acompañadas de menos lluvias.

#Política | El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró ante las Comisiones Económicas del Congreso que el término campesino “es despectivo”, por lo que se les llamará “pequeños empresarios”. Vía: @jimmyavilahttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/irkili2rx8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

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Sobre el estado de la entidad que recibió, Dangond utilizó una particular comparación: “Recibimos el Ministerio de Agricultura en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en 2027 es normalizar el paciente”. Además, anunció una revisión del seguro agropecuario y una investigación sobre su funcionamiento.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la compra y adjudicación de tierras. El ministro aseguró que encontró obligaciones pendientes cercanas a $1,4 billones y cuestionó el mecanismo empleado para adquirir predios y luego entregarlos a comunidades rurales.

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