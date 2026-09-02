Por: El Espectador

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La confusión entre la cholupa y la gulupa es bastante común, especialmente entre quienes no están familiarizados con la gran variedad de especies que existen dentro de la familia Passiflora. Aunque sus nombres pueden sonar similares y comparten ciertos rasgos físicos, es importante reconocer que se trata de dos frutos diferentes, cada uno con su propia historia, sabor y características particulares. De acuerdo con la información abordada en este análisis, estas diferencias van mucho más allá de una simple cuestión de nombre o apariencia.

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Uno de los primeros puntos clave que ayuda a desentrañar la confusión está en su origen. La cholupa, científicamente conocida como Passiflora maliformis L., es un fruto especialmente destacado en el departamento del Huila, donde su cultivo y calidad le han otorgado la Denominación de Origen. Este reconocimiento evidencia la relación directa entre las condiciones geográficas, el clima y la dedicación de los productores de la región, quienes, con su trabajo, han sabido posicionarla en el mercado local. Por su parte, la gulupa, cuyo nombre científico es Passiflora edulis f. edulis Sims, tiene un origen más ampliado en América, con registros específicos en Brasil. En Colombia recibe nombres como chulupa o curuba redonda y se cultiva principalmente en zonas de clima frío y templado, siendo una planta trepadora, de crecimiento perenne, que se caracteriza por sus tallos flexibles y zarcillos.

En cuanto a la apariencia, basta una observación minuciosa para distinguirlas. La cholupa se reconoce por su tamaño mayor, cáscara más resistente, superficie lisa y un tono verde que se mantiene incluso cuando madura. La gulupa, por el contrario, es más pequeña, redondeada, presenta una cáscara delgada que varía de verde a morado oscuro conforme madura y su textura puede tornarse ligeramente arrugada, lo que resulta indicativo de su punto óptimo de consumo.

Las diferencias no se quedan en el exterior; el sabor y aroma también marcan la diferencia. La cholupa destaca por una intensidad marcada, con notas entre dulce y ácido que recuerdan frutas tropicales como el maracuyá y la piña. La gulupa, en cambio, tiene un equilibrio entre dulzor y acidez, acompañada de un aroma particular. Esta diversidad amplía el abanico de posibilidades en la cocina, ya sea para jugos, batidos, postres o consumo directo. Según la preferencia del paladar, elegir entre cholupa y gulupa puede cambiar completamente la experiencia culinaria.

De este modo, la recomendación es descubrir y disfrutar ambas frutas, reconociendo su singularidad y las historias que cada una aporta desde el campo colombiano y latinoamericano.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la cholupa y la gulupa?

Las principales diferencias entre la cholupa y la gulupa radican en la especie, el origen, el tamaño del fruto, la textura y color de la cáscara y, por supuesto, el sabor. La cholupa es más grande, de cáscara dura y color verde aún madura, con una pulpa de sabor intenso y tropical. La gulupa, por su parte, es más pequeña, redonda, con cáscara delgada que se vuelve morada o púrpura al madurar y ofrece un sabor dulce y ácido equilibrado. Esta información se basa en detalles presentados por los productores y estudios sobre frutas del Huila y otras regiones colombianas.

¿Cómo reconocer una cholupa auténtica del Huila con denominación de origen?

Para identificar una cholupa auténtica del Huila con denominación de origen, debe observarse su tamaño superior al de otras pasifloras, su cáscara verde, dura y lisa, y su procedencia específica de ese departamento colombiano. El reconocimiento de denominación de origen asegura que el fruto fue cultivado en el Huila bajo prácticas tradicionales y condiciones geográficas únicas, características que aportan un sabor y calidad distintivos respecto a otras frutas de la misma familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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