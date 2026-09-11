Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de magnitud 4,5 se registró este viernes 11 de septiembre de 2026 en inmediaciones de El Litoral del San Juan, en el departamento de Chocó, según el reporte confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico tuvo su origen exactamente a las 11:42 a. m., hora local. El epicentro se situó específicamente en la zona de El Litoral del San Juan, un área ubicada cerca del municipio de Istmina, también en Chocó. La profundidad reportada para este sismo fue de 41 kilómetros, lo que, de acuerdo con expertos del SGC, suele ser común en este tipo de movimientos telúricos dentro de la región.

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Los municipios más cercanos al punto donde se produjo el sismo fueron Sipí, en el departamento del Chocó, a una distancia de 23 kilómetros; Trujillo, en el Valle del Cauca, a 43 kilómetros; y El Dovio, también en el Valle del Cauca, a 44 kilómetros. Por ahora, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas debido a este evento sísmico. La información fue confirmada y actualizada por el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales, incluyendo una publicación en su perfil de la red social X (antes conocida como Twitter), en la que invitan a la ciudadanía a reportar si sintieron el sismo, con el objetivo de centralizar datos sobre posibles repercusiones en la zona.

Este tipo de situaciones genera inquietud en los habitantes de la región, especialmente considerando que, recientemente, se han vivido otros movimientos sísmicos notorios, como el reportado el 10 de agosto en la ciudad de Cali. Sin embargo, en este caso en particular, las autoridades han sido enfáticas en la falta de información sobre afectaciones o daños, de acuerdo con lo publicado por medios como Noticiero 90 Minutos y los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

La respuesta institucional se ha centrado en la verificación de posibles efectos en la comunidad, manteniendo abierta la posibilidad de recibir reportes ciudadanos para complementar la evaluación de la situación. Así, el sismo, aunque perceptible en la zona y sus alrededores, hasta el momento no ha provocado emergencias adicionales según la información disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en el Chocó del 11 de septiembre de 2026?

El epicentro del sismo del 11 de septiembre de 2026 se ubicó en el área de El Litoral del San Juan, cerca del municipio de Istmina, en el departamento del Chocó. Este dato fue confirmado mediante el boletín oficial del Servicio Geológico Colombiano, el ente responsable de monitorear y reportar eventos sísmicos en el país.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del sismo reportado en Chocó y qué significa ‘movimiento telúrico’?

La magnitud del sismo fue de 4,5 en la escala de Richter y su profundidad alcanzó los 41 kilómetros. El término ‘movimiento telúrico’ se utiliza para referirse a un temblor o sismo, es decir, un fenómeno provocado por el movimiento de las placas tectónicas en el interior de la Tierra, tal como reportó el Servicio Geológico Colombiano para este caso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.