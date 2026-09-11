Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció que este viernes continuará con importantes trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. Según la información oficial publicada por Noticiero 90 Minutos, estas labores buscan fortalecer la infraestructura de abastecimiento y garantizar una mejor prestación del servicio de agua potable. Sin embargo, estas intervenciones requerirán la suspensión temporal del suministro de agua en varios sectores, lo que podría afectar la rutina diaria de numerosos caleños.

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La Gerencia de Acueducto de Emcali ejecutará diferentes maniobras que incluyen la reposición de válvulas y la optimización de redes en distintas zonas. Entre los barrios más afectados se encuentran La Hacienda y Prados del Limonar, ubicados entre la calle 14 y la calle 25, desde la carrera 66 A hasta la carrera 72. Allí, el suministro de agua potable será suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. con el fin de cambiar válvulas dañadas que ya no son operativas, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

En sectores como La Base y Las Ceibas, ubicados en la carrera 8 entre la calle 56 y la calle 62, la intervención contempla el cierre total de las dos calzadas en ambos sentidos durante el periodo de obras. Esta acción tiene como objetivo la reparación de tubería de gran diámetro. De acuerdo con lo informado, se espera una baja presión en el suministro, especialmente en zonas del norte de la ciudad alimentadas por esta red.

Sumado a esto, Emcali realizará pruebas técnicas en barrios como El Paraíso, Bello Horizonte, El Rodeo, Asturias, Santa Mónica Popular, Alfonso Barberena y Eduardo Santos. En estos sectores, los residentes experimentarán baja presión en el agua potable entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 p.m., como parte de las maniobras para evaluar el estado de la infraestructura.

También se reportaron suspensiones o baja presión en otros barrios como Camino Real, Champagnat, Boyacá, Nueva Tequendama, San Marino, La Flora, La Selva, Olímpico y Tequendama. Todo este conjunto de trabajos busca, según Emcali, optimizar la operatividad del sistema y reducir futuras afectaciones no programadas.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por los cortes de agua este viernes?

Los barrios que experimentarán cortes o baja presión de agua este viernes, según la información de Emcali reportada por Noticiero 90 Minutos, incluyen La Hacienda, Prados del Limonar, La Base, Las Ceibas, El Paraíso, Bello Horizonte, El Rodeo, Asturias, Santa Mónica Popular, Alfonso Barberena, Eduardo Santos, Camino Real, Champagnat, Boyacá, Nueva Tequendama, San Marino, La Flora, La Selva, Olímpico y Tequendama. La suspensión del servicio se dará en horarios y zonas específicos dependiendo de la naturaleza de las obras.

¿Por qué Emcali realiza estos trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto?

De acuerdo con la información compartida por Emcali, los trabajos de mantenimiento y reparación que se llevan a cabo tienen como objetivo la reposición de válvulas dañadas, reparación de tuberías de gran diámetro y optimización de las redes de distribución de agua. Estas acciones buscan mejorar la calidad en la prestación del servicio, prevenir daños mayores a futuro y garantizar la confiabilidad en el suministro para los habitantes afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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