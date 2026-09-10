Por: Noticiero 90 minutos

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Tras un mes del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Cali, el panorama deportivo de la ciudad sigue marcado por el cierre de cuatro unidades deportivas emblemáticas. Alexander Camacho, secretario de Deportes de Cali, explicó que las autoridades han comenzado adecuaciones en algunos escenarios puntuales, priorizando espacios que permitan garantizar una mínima atención. De acuerdo con Camacho, el velódromo fue el edificio que resultó con mayores daños, por lo que, mientras se define su futuro, otros escenarios presentan afectaciones parciales y solo algunos serán habilitados. Por ahora, el estadio Olímpico Pascual Guerrero permanece disponible tanto para entrenamientos como para competencias.

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La situación es aún más compleja para los 47 escenarios de alto rendimiento, los cuales están bajo evaluación por parte de las aseguradoras para determinar los procesos de reparación. Según lo indicó el secretario de Deportes, está pendiente una mesa de trabajo en la que se consolidarán los tiempos estimados para recuperar las infraestructuras afectadas. Camacho recalcó que, con la emergencia, es necesario entender que prioridad la tienen sectores básicos como la educación y la salud.

La decisión de las autoridades ha impactado directamente a las ligas deportivas del Valle del Cauca. El ejemplo más visible es la Liga Vallecaucana de Fútbol, que ha debido operar en una sede improvisada tras el terremoto. Oweimar Giraldo, presidente de la Liga, informó que siete empleados sufrieron daños materiales en sus viviendas, aunque ninguno perdió la vida. El proceso de recuperación ha avanzado y la organización ya llevó ayudas a los municipios en donde reiniciaron torneos. Giraldo precisó que tras un balance realizado en todo el departamento, espera que para el próximo fin de semana todos los equipos participantes vuelvan a la competencia regular.

Por su parte, la Liga Vallecaucana y la Federación Colombiana de hapkido han retomado entrenamientos adaptándose a las circunstancias. Natalia Carreño, presidenta de la federación, explicó que las prácticas se trasladaron a escenarios comunitarios y municipios cercanos como Yumbo y Palmira. Esta reorganización ha permitido mantener la preparación de los deportistas, pese a las limitaciones en la capital.

Para exaltar la solidaridad que caracteriza a Cali, este domingo 13 de septiembre tendrá lugar la carrera 'Cali Somos Todos'. La inscripción consiste en la donación de materiales, y la ruta irá desde la plazoleta Jairo Varela hasta el monumento de la Solidaridad, como símbolo del espíritu resiliente de los caleños y su unión ante la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles escenarios deportivos de Cali siguen cerrados tras el terremoto?

De acuerdo con Alexander Camacho, secretario de Deportes de Cali, cuatro unidades deportivas siguen completamente cerradas. Entre ellas, el velódromo fue el que resultó con mayores daños y otros presentan afectaciones parciales; por ahora, solo unos pocos han sido habilitados, como el estadio Pascual Guerrero.

¿Cómo se han adaptado las ligas deportivas del Valle del Cauca ante la emergencia?

Las ligas, como la de fútbol y la de hapkido, han tenido que trasladar sus actividades a sedes improvisadas y escenarios comunitarios o municipales. Según los presidentes de ambas ligas, esto les ha permitido reiniciar torneos y entrenamientos, manteniendo el desarrollo deportivo aun en medio de las dificultades causadas por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.