Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente terremoto que sacudió a Cali no solo generó daños significativos en la infraestructura urbana; el impacto también se reflejó de manera profunda en el comercio local. Uno de los focos más visibles de esta situación es la galería de Santa Elena, sitio emblemático y motor económico del sector que, a un mes del sismo, aún no ha recobrado su plenitud. De acuerdo con testimonios recogidos por 90minutos.co, quienes dependen de esta plaza llevan varias semanas en medio de la preocupación por la escasez de clientes y las dificultades económicas que esto representa.

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La galería de Santa Elena no es solo un lugar de encuentro comercial, sino que históricamente ha sido parte fundamental del crecimiento urbano desde su construcción en 1963. Con una extensión de 18.000 metros cuadrados y más de 500 locales, tradicionalmente ha impulsado el desarrollo del sector y genera empleo y oportunidades para centenas de familias. Sin embargo, la realidad actual es inquietante para los comerciantes. Según Alexy Mineiro, colaborador en el centro veterinario Motas, “desde el momento del terremoto hacia acá, sí hemos sentido que las ventas han bajado mucho. El movimiento sí es muy, muy poco, pues para tener los ingresos que requerimos para cumplir con las obligaciones”. Este sentir es compartido por quienes, además, dependen de actividades paralelas y eventos, como relatan desde la empresa de refrigerios Juan Rollo Refrigerios, donde la cancelación de eventos también los ha dejado al borde de la incertidumbre económica.

Pero los efectos del terremoto van más allá del simple descenso de compradores. Alejandro Jaramillo, de la empresa desechable NR, cuenta que “los días de mercado ya no son como eran hace más de por ahí mes y medio”. El flujo de personas ha cambiado y, por ello, muchos comerciantes han tenido que diversificar su estrategia para llegar al público habitual, incursionando con domicilios debido a la baja afluencia presencial.

Aunado a esto, el alza de precios representa un desafío adicional. Lucía Viveros, vendedora de verduras, comenta que “han bajado mucho las ventas, pero se han subido los precios de las cosas. Todo está caro”. Así, la situación golpea tanto a proveedores como a consumidores y empuja a los comerciantes a buscar nuevas alternativas para sostener su principal fuente de ingresos, mientras aguardan un regreso de la normalidad comercial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto en Cali a la actividad comercial en la galería de Santa Elena?

Según los testimonios recogidos por 90minutos.co, el terremoto redujo el flujo de compradores y disminuyó considerablemente las ventas, lo que obliga a los comerciantes a buscar nuevas estrategias para mantener sus ingresos. Además, el incremento de precios y la cancelación de eventos han elevado la incertidumbre económica para quienes dependen de la plaza.

¿Cuáles son las estrategias que usan los comerciantes de la galería de Santa Elena para enfrentar la crisis tras el terremoto?

Los comerciantes han empezado a ofrecer servicios a domicilio y han diversificado la forma en que llegan a sus clientes ante la baja afluencia de público y la cancelación de actividades. Estas alternativas buscan mantener a flote sus negocios mientras esperan la recuperación del movimiento comercial en la zona.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.