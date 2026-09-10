Por: El Espectador

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El secretariado que integraba la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sostuvo recientemente una reunión con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) y representantes diplomáticos de varias embajadas. El encuentro se centró en el análisis del punto seis del Acuerdo Final de Paz, el cual aborda la implementación del acuerdo, especialmente en el contexto de los casi diez años transcurridos desde su firma. Según lo documentado en el comunicado oficial, recogido por El Espectador, uno de los temas centrales fue la relevancia de la cooperación internacional para las políticas de paz en Colombia.

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En representación de los firmantes del acuerdo, el componente denominado ‘Comunes’ hizo énfasis en la necesidad de continuar y reforzar el respaldo internacional, sobre todo en medio de la actual transición política que vive el país. En la misiva se citó: "En nombre de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz, la Alta Parte Contratante, Componente Comunes llamó a mantener y fortalecer el acompañamiento internacional durante el actual momento de transición política".

Este diálogo hizo parte de una serie de encuentros cuyo propósito fue realizar un balance sobre cómo se ha llevado a cabo la implementación. Según el mismo medio, en estas sesiones se discutieron los avances logrados, los obstáculos que han surgido y se elaboraron recomendaciones para afrontar una nueva etapa de implementación, todo ello en conjunto con actores tanto nacionales como internacionales vinculados al proceso.

En una declaración política leída al cierre del evento, el antiguo secretariado de las Farc recalcó la vigencia del acuerdo como marco referencial para la implementación y como ejemplo internacional de solución negociada a un conflicto armado. Además, exhortaron a que el apoyo de la comunidad internacional no dependa de los cambios de gobierno en Colombia, posicionando el acuerdo como una auténtica política de Estado.

En la misma línea, el comunicado remarcó el papel de las más de 11.000 personas firmantes del acuerdo, quienes, pese a los riesgos y desafíos enfrentados a lo largo de casi una década, continúan comprometidas con el proceso de reincorporación y la transformación de los territorios afectados por el conflicto armado. El texto concluyó que los resultados del ciclo de balances y este encuentro serán insumos clave para priorizar la nueva fase de implementación y para la creación del capítulo de paz en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, como indica El Espectador.

¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia?

De acuerdo con el documento presentado por el antiguo secretariado y recogido por El Espectador, la cooperación internacional es fundamental para sostener la implementación del Acuerdo de Paz. El respaldo de organismos, embajadas y la Misión de Verificación de la ONU permite mantener los avances incluso ante los cambios políticos, y busca garantizar la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado.

¿Por qué se considera al Acuerdo Final de Paz una política de Estado en Colombia?

El comunicado señala que el Acuerdo Final de Paz debe verse como una política de Estado porque su vigencia y su implementación no deben depender de los gobiernos de turno, sino tener continuidad en el tiempo. Esto asegura que los esfuerzos y logros alcanzados sean sostenibles y que el compromiso del país y de la comunidad internacional permanezca para consolidar una paz estable y duradera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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