Por: Caracol TV

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El general retirado Jorge Andrés Zuluaga López se convirtió oficialmente en el nuevo director general del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que se encarga de las labores de inteligencia del Estado colombiano. Esta designación se oficializó mediante el decreto 1374 de 2026, firmado por la Presidencia de la República el 9 de septiembre, y Zuluaga López asumió sus funciones desde la fecha de expedición del decreto. El nombramiento implica que el oficial sustituye en el cargo a Carlos Andrés Ríos Puerta, ya que el nuevo acto administrativo deroga el artículo primero del decreto 1160 del 10 de agosto de 2026 —mediante el cual se había efectuado la designación anterior—, según lo informado por Noticias Caracol.

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Jorge Andrés Zuluaga López cuenta con una experiencia cercana a las tres décadas en el Ejército Nacional de Colombia, y su perfil ha estado marcado por una especial dedicación a la inteligencia y la seguridad. Desempeñó funciones de alto nivel, como la dirección de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y el comando de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 (RIME 5), dos de los órganos clave para la recopilación y análisis de información estratégica dentro de las Fuerzas Armadas. También estuvo a cargo como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y recibió formación especializada en inteligencia en Estados Unidos, lo que complementó su perfil técnico y operativo, según lo destacado en el reporte de Noticias Caracol.

Uno de los momentos más recordados de la carrera de Zuluaga fue su intervención en la Operación Jaque, ejecutada en 2008 durante el mandato de Álvaro Uribe. En esa operación militar, se logró el rescate de 15 personas que estaban secuestradas por las FARC, incluyendo a la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y once miembros de la Fuerza Pública. La contribución de Zuluaga a la Operación Jaque estuvo vinculada al seguimiento de comunicaciones de la guerrilla y a labores de inteligencia, que facilitaron la puesta en marcha de una estrategia de engaño. Gracias a esta táctica, fue posible desarrollar el rescate sin enfrentamientos armados, hecho que marcó un hito en los operativos de inteligencia en Colombia.

Con esta nueva designación, Zuluaga López asume la máxima responsabilidad en la Dirección Nacional de Inteligencia, la cual reúne y maneja información estratégica sobre seguridad e inteligencia del país. Su llegada coincide con cambios en la estructura directiva bajo el liderazgo del gobierno de De La Espriella, y se espera la definición y oficialización de los nuevos integrantes de la cúpula de Inteligencia, de acuerdo con Noticias Caracol.

¿Quién es Jorge Andrés Zuluaga López, nuevo director de la DNI?

Jorge Andrés Zuluaga López es un general retirado del Ejército Nacional con cerca de 30 años de servicio, especializado en inteligencia y seguridad. Ocupó puestos clave como director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC), comandante de Regional de Inteligencia Militar No. 5 (RIME 5) y fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, además de tener formación en inteligencia en Estados Unidos y haber participado en la Operación Jaque, según Noticias Caracol.

¿Por qué es importante la Operación Jaque en la carrera de Jorge Andrés Zuluaga?

La Operación Jaque es fundamental en la trayectoria de Zuluaga López, pues su participación estuvo relacionada con las labores de inteligencia y el seguimiento de comunicaciones de las FARC, lo que permitió el exitoso rescate de 15 personas sin enfrentamientos armados. Este episodio evidenció la importancia de la inteligencia en operaciones militares y consolidó la reputación de Zuluaga como experto en el área, según lo reportado por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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