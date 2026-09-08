Por: Caracol TV

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La historia de 'Tambor' ha conmovido profundamente a la comunidad de Barranquilla y a decenas de personas que ahora buscan darle una nueva oportunidad de vida. Este conejo, de apenas cinco o seis meses, fue rescatado por Miguel Ángel, fundador del Refugio Gatitos Huérfanos, tras permanecer más de dos semanas en una situación crítica. Según Noticias Caracol, el pequeño animal presenta una posible lesión en la columna vertebral que le ha impedido mover sus patas traseras y ha deteriorado gravemente su salud.

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El origen de la difícil situación de 'Tambor' se remonta a un accidente doméstico, según relató el rescatista Miguel Ángel. Todo ocurrió cuando una niña dejó caer de manera accidental al conejo. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente: perdió la capacidad de caminar, de correr y de saltar como acostumbran a hacerlo los conejos. Sus patas traseras dejaron de responder y se vio obligado a trasladarse usando solo sus extremidades delanteras. Aunque aún no ha sido evaluado por un especialista, se presume que el daño en su columna es severo, pero para conocer la verdadera gravedad de su condición se requieren exámenes veterinarios y una valoración médica en profundidad.

La situación del animal empeoró considerablemente debido a la ausencia de atención veterinaria. Miguel Ángel detalló que 'Tambor' pasó al menos quince días arrastrándose por el suelo para buscar alimento y desplazarse por el lugar, lo que provocó la aparición de múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo. Las imágenes difundidas muestran lesiones en la piel, pérdida de pelo y zonas dañadas por la fricción constante con la tierra. Esta posición lo obliga a hacer un esfuerzo extenuante usando únicamente las patas delanteras, lo que pone en evidencia su lucha diaria por sobrevivir en condiciones muy adversas.

A medida que surgieron heridas abiertas, también aparecieron complicaciones adicionales. Noticias Caracol informa que la piel expuesta favoreció la presencia de insectos, especialmente hormigas y moscas, lo que facilitó infecciones y nuevas lesiones. A pesar del dolor y el padecimiento, el pequeño conejo sigue dando muestras de fortaleza y mantiene el apetito. Quienes lo cuidan destacan su resistencia, lo que ha impulsado una campaña social para recaudar fondos y costear los tratamientos médicos urgentes que requiere. Cada aporte, por pequeño que sea, puede ser crucial para cubrir gastos de diagnóstico, consultas veterinarias y medicamentos.

Miguel Ángel ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad, invitando a todas las personas sensibles a sumarse a la recuperación de 'Tambor', ya sea con donaciones económicas a las cuentas oficiales del refugio o, simplemente, difundiendo su historia para que el conejito pueda acceder cuanto antes a una valoración profesional y una mejor calidad de vida.

¿Cómo fue el accidente que dejó a 'Tambor' con lesiones en la columna?

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol, el accidente que dejó a 'Tambor' con graves lesiones en su columna fue ocasionado por una caída accidental. Una niña, en un incidente doméstico, dejó caer al conejo, lo que generó la discapacidad en sus patas traseras y la pérdida de movilidad característica.

¿Qué atención médica necesita 'Tambor' tras su accidente en Barranquilla?

Según Noticias Caracol, 'Tambor' requiere con urgencia una consulta veterinaria especializada, exámenes diagnósticos y medicamentos para tratar su posible lesión en la columna y las múltiples heridas provocadas por la falta de movilidad y la exposición a infecciones. La atención médica adecuada podría mejorar notablemente su calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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