Por: El Espectador

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La vida de una defensora de derechos humanos y del medio ambiente está marcada por historias de dolor y resiliencia. Según el testimonio brindado, fue el asesinato de su hermano, Éiner Jesús Torres Velázquez, a manos de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando él tenía solo cinco años, lo que convirtió ese hecho en un punto de giro en su vida. La muerte de su hermano, sufrida a los catorce años, y la indiferencia institucional que siguió, le dejaron una marca imborrable. Tres años más tarde, sufrió una pérdida igual de dolorosa: Gabriel Torres Oquendo, su padre de crianza y pescador artesanal, fue asesinado en el Magdalena Medio y arrojado al río Magdalena. El hecho de que su cuerpo fuera sepultado como un 'NN' —sigla utilizada para identificar a una persona ‘no identificada’— agravó aún más el sufrimiento y evidenció el abandono de las instituciones ante las víctimas.

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Ante este contexto, la mujer transformó el trauma y el dolor personal en una misión colectiva. Inspirada por el sufrimiento de otras mujeres –viudas, madres que perdieron a sus hijos, esposas y familias–, dedicó sus esfuerzos a acompañarlas y defender su oficio frente a la violencia, la muerte y el olvido. De acuerdo con sus palabras, desconocía el término 'lideresa'; simplemente empezó a estar presente para esas mujeres, visibilizando causas y acompañándolas en sus luchas. La defensa de los derechos humanos se amplió, además, a un compromiso con la naturaleza y el territorio, pues constató cómo las fuentes hídricas, especialmente el río Magdalena, se contaminaban cada vez más. Esto la llevó a definir su labor: proteger no solo a las personas sino también a quienes no tienen voz, como la naturaleza.

El camino de defensa no estuvo exento de graves dificultades. Según la defensora, el mayor reto ha sido el estigma y el riesgo que involucra levantar la voz, sobre todo siendo una mujer pescadora. Luego de denunciar hechos de corrupción y acompañar a familias víctimas de la violencia, fue objeto de persecución, amenazas y tres atentados en su contra. Estas agresiones la forzaron a desplazarse en dos ocasiones, perdiendo su arraigo en la comunidad. La persecución por sus denuncias ejemplifica los peligros que enfrentan quienes protegen los derechos humanos y luchan contra la corrupción, enfrentando tanto riesgos personales como el desarraigo social.

¿Qué factores impulsaron la labor de esta defensora de derechos humanos y medio ambiente?

La labor de la defensora estuvo motivada principalmente por experiencias personales trágicas: el asesinato de su hermano y de su padre de crianza. Estos hechos, sumados a la indiferencia institucional y a la necesidad de acompañar a otras víctimas, la llevaron a convertirse en lideresa comunitaria y ambientalista. Además, la creciente contaminación de los ríos y fuentes hídricas reforzó su compromiso con el medio ambiente.

¿Cuáles son los principales riesgos que han enfrentado las mujeres defensoras en contextos similares?

Según el testimonio, las mujeres que alzan la voz, especialmente aquellas vinculadas a oficios como la pesca, son objeto de persecución, amenazas y estigmatización. En el caso narrado, la defensora ha sufrido tres atentados y desplazamientos forzados, lo que muestra los graves riesgos personales y familiares a los que se exponen quienes defienden derechos humanos y medio ambiente en territorios afectados por la violencia y la corrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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