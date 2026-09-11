Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali informó que a partir de hoy, la carrera 8 tendrá un cierre total en ambos sentidos durante seis días. Esta medida se tomó debido a la necesidad de reparar una tubería cuya intervención es crucial para el buen funcionamiento de la infraestructura en esa zona de la ciudad. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, el cierre afecta específicamente el tramo comprendido entre las calles 52 y 62, abarcando los sectores de La Base y Las Ceibas. Además, la restricción incluye el puente Alfonso López, reconocido por su alto flujo vehicular diario.

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Durante la intervención en la carrera 8, no habrá paso para vehículos en este corredor vial. Las autoridades recalcaron la importancia de que los ciudadanos, especialmente los conductores habituales de la zona, planifiquen sus recorridos con antelación y salgan con tiempo suficiente para evitar retrasos considerables. La información oficial señala que la obra estará únicamente enfocada en solucionar el problema de la tubería, por lo que no se prevén otras actividades adicionales durante el periodo de cierre.

El llamado de la Secretaría de Movilidad es claro: durante estos seis días, los residentes, visitantes y trabajadores que circulen por La Base y Las Ceibas deben contemplar rutas alternativas y acatar la restricción para facilitar el avance de los trabajos y prevenir congestionamientos innecesarios. La medida temporal busca minimizar afectaciones mayores y garantizar la seguridad tanto para los habitantes como para los equipos que ejecutarán la reparación.

Las autoridades recomiendan estar atentos a posibles actualizaciones y reiteran la importancia de informarse a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cali para conocer los avances y cualquier cambio en la programación. Este tipo de intervenciones, según la Alcaldía, son indispensables para mantener en buenas condiciones los servicios públicos y la movilidad urbana, aunque represente un reto logístico para quienes transitan habitualmente por el norte de la ciudad.

¿Cuál es el motivo del cierre de la carrera 8 en Cali durante seis días?

El cierre de la carrera 8 en Cali, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Cali, se debe a trabajos de reparación de una tubería en el tramo entre las calles 52 y 62, cubriendo los sectores de La Base y Las Ceibas, incluyendo el puente Alfonso López. La medida es necesaria para garantizar la integridad de la infraestructura y el servicio a la comunidad.

¿Qué rutas alternativas pueden tomar los conductores afectados por el cierre de la carrera 8?

Aunque la información proporcionada por la Alcaldía de Cali no detalla rutas específicas, recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y buscar opciones alternas mientras dure la restricción. El propósito es evitar congestionamientos y retrasos en su trayecto habitual durante los seis días de cierre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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