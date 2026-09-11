Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa hoy una de las herramientas científicas más sofisticadas para anticipar el comportamiento de la atmósfera. Este tipo de predicción se construye mediante un proceso que dista mucho de ser una simple especulación; en cambio, depende de la rigurosidad tecnológica y los principios matemáticos que logran interpretar un sistema natural tan complejo y variable como el clima del planeta. Según lo expuesto en el artículo, todo parte desde una labor masiva de observación: millones de datos sobre variables como temperatura, presión, humedad y viento se recopilan casi al instante en diferentes puntos del globo.

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Esta recolección de información se implementa a través de una extensa red de estaciones meteorológicas en tierra, boyas ubicadas en los océanos, datos transmitidos por aviones comerciales y globos sonda que se elevan hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos en órbita aportan imágenes continuas sobre el movimiento de las nubes, mientras que radares distribuidos en la superficie terrestre permiten rastrear con precisión las lluvias que se presentan. Así, la observación resulta clave para descifrar la dinámica atmosférica.

Una vez obtenidos todos estos datos, el siguiente paso es el procesamiento avanzado en centros internacionales dotados con supercomputadoras especializadas. Estos sistemas informáticos emplean modelos numéricos de predicción, es decir, programas que utilizan las leyes físicas y conceptos de la termodinámica para simular cómo evolucionarán las masas de aire y los fenómenos asociados. El aire, los frentes y demás estructuras se representan dentro de una cuadrícula tridimensional que permite calcular, minuto a minuto, los posibles cambios en el clima.

En cuanto a Cali, de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), para este viernes se pronostican cielos de parcialmente a mayormente nublados. Existe una probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes durante el día, y se incrementa la expectativa de precipitaciones de moderada intensidad en horario nocturno. Según la CVC, estas condiciones se explican por la presencia de un sistema de baja presión en el Pacífico, la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el paso de una onda tropical, factores que incrementan el contenido de humedad y elevan el potencial de lluvias en la región.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos en la predicción del clima?

Los modelos numéricos utilizados para el pronóstico del clima son programas informáticos que aplican las leyes físicas y principios de la termodinámica. Al dividir la atmósfera en una malla tridimensional y calcular los cambios en variables como temperatura y presión, estos modelos simulan el movimiento futuro de las masas de aire y ayudan a estimar el comportamiento climático.

¿Por qué se incrementa la probabilidad de lluvias en Cali según la CVC?

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la probabilidad de lluvias en Cali aumenta debido a la influencia de un sistema de baja presión en el Pacífico, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el paso de una onda tropical, lo que eleva el contenido de humedad y favorece la formación de precipitaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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