Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juliana Guerrero reapareció en la escena pública el jueves 10 de septiembre, un día después de recibir una sentencia condenatoria de tres años de prisión por fraude procesal. Esto ocurrió debido a que reconoció el uso de títulos académicos falsos, una situación que involucró la presentación de documentos que la certificaban como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, títulos que realmente no poseía, según informó la Fiscalía General de la Nación.

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El proceso judicial culminó cuando un juez avaló el preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía, que incluía el reconocimiento de su responsabilidad. A pesar de la condena de 36 meses, el despacho judicial determinó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que implica que la exfuncionaria no irá a la cárcel. Además, el fallo contempla una multa económica y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Poco después de conocerse el fallo, Guerrero publicó un video en sus redes sociales. Allí se refirió a los señalamientos y cuestionamientos que recibió durante los últimos meses, asegurando que su entorno familiar también fue afectado. Relató que fue víctima de ataques verbales tanto en su entorno físico como en redes sociales: “Me han llamado de todo en todos lados y lo peor es que se metieron con mi familia”, expresó. Asimismo, rechazó de manera enfática las acusaciones relacionadas con su vida personal y negó haber llegado a su posición por favores distintos a su propio esfuerzo. De manera categórica afirmó: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”.

Guerrero relató que el proceso judicial tuvo consecuencias emocionales importantes para ella, desde la sensación de vergüenza por la constante exposición mediática hasta la pérdida de tranquilidad personal. No obstante, manifestó su decisión de seguir adelante y defender su derecho a reconstruir su vida. Reivindicó la importancia de las segundas oportunidades y dejó claro que no piensa esconderse: “Yo quiero seguir adelante y creo que tengo el derecho de hacerlo. Necesito recuperar mi tranquilidad, la que he perdido tanto”. Finalizó su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó: “Volveré y será hermoso… me verán en la calle”.

Así, la historia de Guerrero ilustra no solo las consecuencias legales del fraude procesal, sino también el impacto personal de los escándalos públicos y la defensa del derecho individual a la reintegración.

¿Por qué condenaron a Juliana Guerrero a prisión por fraude procesal?

Juliana Guerrero fue condenada a 36 meses de prisión por fraude procesal, ya que presentó documentos falsos que la acreditaban con títulos académicos que realmente no poseía. Según la Fiscalía General de la Nación, usó estos certificados para reunir los requisitos exigidos para postularse al cargo de viceministra de las Juventudes.

¿Qué significa la suspensión condicional de la ejecución de la pena en el caso de Juliana Guerrero?

La suspensión condicional de la ejecución de la pena es una figura judicial por la cual, a pesar de que una persona fue condenada a prisión, no debe ir a la cárcel siempre y cuando cumpla ciertas condiciones. En el caso de Juliana Guerrero, esta suspensión implica que, aunque fue condenada a tres años, no tendrá que cumplir la pena en prisión, pero sí deberá pagar una multa y enfrentará la inhabilidad para ocupar cargos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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