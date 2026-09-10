Por: El Espectador

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Después de varios aplazamientos, la Fiscalía General de la Nación inició finalmente la imputación de cargos en contra de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El proceso judicial, que había sido postergado en tres ocasiones, cobró relevancia el 10 de septiembre cuando la Fiscalía formalizó la acusación por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente acusador, Miguel Quintero Calle habría intervenido de manera irregular en la asignación de millonarios contratos durante el periodo en el que su hermano estaba en la Alcaldía de Medellín.

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De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, el caso está vinculado a un posible entramado de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023. La entidad sostiene que, aunque Miguel Quintero no ejercía ningún cargo dentro de la administración pública, habría sido el encargado de direccionar recursos millonarios destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Para ello, según la investigación, se habría apoyado en figuras claves como Juan David Palacio, director del AMVA; Álvaro Alonso Villada García, subdirector administrativo y financiero; Vanessa Álvarez Restrepo, contratista de la subdirección ambiental; y Misael Alberto Cadavid, jefe del cuerpo de bomberos de Itagüí.

En el expediente se menciona una reunión en junio de 2020 en la que los implicados habrían acordado manipular el proceso para adjudicar, de manera directa, seis contratos por un valor total de COP 17.656 millones. Estos estaban destinados a la entrega de kits de bioseguridad en el contexto de la pandemia de covid-19. La Fiscalía señaló que, para garantizar la adjudicación a determinados beneficiarios, se pactó un porcentaje ilícito del 15 % sobre el valor de cada contrato. Inicialmente, la suma era del 20 %, pero fue reducida tras la negociación. La fiscal del caso resaltó, además, la existencia de grupos de WhatsApp, denominados primero "Alternativos" y luego "Amigos", donde se coordinaban estas acciones.

Otro de los hallazgos expuestos por la Fiscalía fue el supuesto rol de Vanessa Álvarez Restrepo, quien habría elaborado documentos clave para sustentar las licitaciones, aunque esto no hacía parte de sus funciones. La investigación también reveló que los pagos correspondientes a las comisiones ilícitas habrían sido realizados en efectivo, a través de cheques cobrados por personas cercanas al cuerpo de bomberos. Parte de los fondos habrían terminado en manos de Miguel Quintero Calle, quien, según la Fiscalía, se habría apropiado de COP 1.387 millones.

A pesar de que ya se leyeron los cargos, la audiencia fue suspendida y está prevista su reanudación para el 14 de septiembre, fecha en la que se sabrá si los acusados aceptan o rechazan los delitos imputados.

¿Cuáles son los delitos que se imputan a Miguel Quintero Calle en el caso AMVA?

En el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a Miguel Quintero Calle se le imputan los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con el presunto direccionamiento irregular de contratos millonarios cuando su hermano era alcalde de Medellín.

¿Cómo operaba el supuesto entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá?

Según la Fiscalía, la estructura operaba mediante el direccionamiento de contratos públicos para el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, estableciendo acuerdos ilícitos de un porcentaje sobre el valor de los contratos, con apoyo de funcionarios y documentos elaborados de manera irregular, y utilizando pagos en efectivo trasladados a través de cheques a diferentes personas vinculadas al proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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