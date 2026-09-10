Juliana Guerrero se dirigió públicamente al país después de que la justicia avalara el preacuerdo que alcanzó con la Fiscalía por el caso de los títulos académicos que presentó para aspirar a un cargo en el Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Juliana Guerrero recibió gran beneficio y muchos no lo entienden, pese a su condena de 3 años)

La joven, que reconoció ante un juez su responsabilidad por el delito de fraude procesal, publicó un extenso video en sus redes sociales en el que aseguró que esta vez quería que los colombianos escucharan su versión.

Guerrero aseguró que durante los últimos meses se dijeron numerosas cosas sobre ella y cuestionó especialmente los señalamientos que, según su versión, terminaron afectando también a su familia.

Entre ellos mencionó acusaciones contra su madre y afirmó que algunos medios y personas públicas difundieron versiones sobre ella sin que, según dijo, existieran pruebas.

También se refirió a los calificativos que recibió durante el escándalo y cuestionó que su vida privada hubiera sido utilizada en medio de la discusión política.

“Congresistas o personas que tienen una dignidad se refirieron a mí como la reina, la querida”, afirmó.

Guerrero rechazó la idea de que hubiera llegado a donde llegó por medio de una relación con algún hombre. En una de las frases más contundentes de su mensaje, afirmó:

“Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”. La joven cuestionó así los señalamientos y calificativos que, según dijo, recibió durante el escándalo.

Este es el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juliana Guerrero (@j_guerrero_j)

“Me humillaron, me hicieron sentir vergüenza de mí misma”

Uno de los momentos más personales del video llegó cuando Guerrero habló del impacto que, según contó, tuvo toda esta situación en su vida cotidiana.

La joven aseguró que durante este tiempo llegó a sentir que había perdido su tranquilidad y que incluso tuvo dificultades para salir a la calle o disfrutar de actividades normales para alguien de su edad.

“Me humillaron, me hicieron sentir vergüenza de mí misma, me hicieron sentir que yo no tenía derecho a vivir, a salir, a sonreír”, aseguró.

También contó que pasó momentos difíciles emocionalmente y que acudió a su fe para buscar fortaleza. “Llegué a creer que era normal pasar horas y horas llorando en la iglesia y pidiéndole al Santísimo que me diera fortaleza”, relató.

Guerrero afirmó que no pretende desconocer las decisiones que tomó ni presentarse como víctima. De hecho, recordó que ya había reconocido su responsabilidad ante la justicia y que está dispuesta a asumir las consecuencias.

Sin embargo, sostuvo que también considera necesario cerrar una etapa que, según explicó, terminó afectando su salud emocional.

“Tomar esta decisión no fue fácil y marca a cualquier ser humano”, dijo.

La joven aseguró que ahora quiere concentrarse en recuperar su tranquilidad y permanecer cerca de sus padres y demás familiares.

Juliana Guerrero dice que no se esconderá: “Volveré”

Hacia el final de su mensaje, Guerrero habló de lo que viene para ella y dejó claro que no pretende desaparecer de la vida pública ni esconderse de los lugares que frecuentaba.

“Yo no voy a esconderme, yo voy a seguir en la calle, voy a seguir frecuentando los lugares a los que voy, así que me verán en la calle”, aseguró.

La joven explicó que necesita tomarse un respiro y priorizar su bienestar personal después de todo lo ocurrido. También pidió a quienes tengan dudas sobre alguna información relacionada con ella que recurran directamente a sus redes sociales para conocer su versión.

“No crean todas las noticias que dicen sobre mí, porque un montón son mentiras, o la mayoría realmente”, afirmó.

Guerrero, además, habló de su intención de demostrar que una persona puede reconstruir su vida después de cometer un error.

“Mi relación con Dios me ha enseñado que un error no define una persona”, sostuvo.

Y cerró su mensaje con una frase que rápidamente se convirtió en el remate de su pronunciamiento: “Volveré”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.