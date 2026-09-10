Un nuevo enfrentamiento entre congresistas se registró en el Senado, esta vez entre Jota Pe Hernández e Isabel Zuleta, luego de unas declaraciones del primero durante el debate de moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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(Vea también: Isabel Zuleta deberá responder ante Corte Suprema de Justicia por caso relacionado con ‘Pipe Tuluá’)

En medio de su intervención, Hernández cuestionó a varios integrantes del petrismo y lanzó referencias directas e indirectas a algunos congresistas.

Entre ellas mencionó a Zuleta, al cuestionar su presencia en escenarios junto a personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.

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“¿O la que se subía a las tarimas con los criminales para presentarlos como trofeos?”, dijo el senador, en una referencia a la congresista.

Las palabras provocaron la reacción de Zuleta, quien utilizó su cuenta de X para responderle.

Isabel Zuleta calificó de “asqueroso” al senador

“El asqueroso de JP está desatado, su ser infinitamente minúsculo ya no le permite autocontrolarse”, escribió la senadora.

En el mismo mensaje, Zuleta cuestionó el tono utilizado por Hernández durante sus intervenciones en el recinto y aseguró que sus expresiones ya tenían cansados a algunos congresistas.

El asqueroso de JP está desatado, su ser infinitamnete minúsculo ya no le permite auto controlarse, nos tiene cansados con su grosería y bajeza en el recinto del Senado. pic.twitter.com/Yx51Rw9d98 — Isabel Zuleta (@ISAZULETA) September 10, 2026

El mensaje de Zuleta subió el tono del intercambio entre ambos congresistas.

La senadora del Pacto Histórico cuestionó la manera en la que Hernández se refiere a sus colegas y calificó sus intervenciones como una muestra de “grosería y bajeza”.

El enfrentamiento se produjo en medio de una jornada marcada por la discusión política alrededor del ministro de Vivienda y la moción de censura que se adelantaba en el Congreso.

Jota Pe le devolvió el golpe con una frase fuerte

Hernández, por su parte, decidió responder públicamente al mensaje de Zuleta y aprovechó para volver sobre uno de los episodios que ha utilizado en anteriores ocasiones para cuestionar a la senadora.

Se trata del denominado ‘tarimazo’ en Medellín, al que Zuleta asistió junto al entonces presidente Gustavo Petro y otras personas señaladas por las autoridades de tener vínculos con estructuras criminales.

En su respuesta, Hernández sostuvo que no había mencionado directamente a Zuleta en su intervención, pero aseguró que la congresista se sintió aludida por sus palabras.

“Yo solo dije algunas verdades sin mencionar nombres y usted se sintió aludida”, escribió el senador.

Después lanzó la frase con la que volvió a subir el tono de la discusión:

“A usted le produce asco JP, a mí me produce asco verla parada en tarimas con criminales”.

Con esa respuesta, Hernández volvió a poner sobre la mesa el episodio de Medellín y defendió sus cuestionamientos a la senadora.

🥺Yo solo dije algunas verdades sin mencionar nombres y usted se sintió aludida. A usted le produce asco Jp, a mi me produce asco verla parada en tarimas con criminales. VIVA CRISTO REY! FIRME POR LA PATRIA♥️ https://t.co/lVsAuYkU6x — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 10, 2026

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