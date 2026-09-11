El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno puso fin a los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados de la administración anterior con estructuras criminales y terroristas.

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Según el mandatario, durante los cuatro años anteriores se destinaron más de $7.000 millones al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores vinculados a estos procesos.

De La Espriella cuestionó que, mientras se adelantaban esos acercamientos, las organizaciones criminales se fortalecieron, desafiaron al Estado y continuaron afectando a la población y a la Fuerza Pública.

El presidente afirmó que su administración no otorgará estatus político, contemplaciones ni impunidad a los grupos criminales. En ese sentido, planteó como única alternativa el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la fuerza legítima del Estado.

De La Espriella defendió un enfoque de seguridad, autoridad y justicia como base para alcanzar lo que calificó como una “paz verdadera”. También criticó la política de diálogo del Gobierno anterior y sostuvo que el Estado no puede ceder ante organizaciones criminales.

El mensaje fue acompañado de una postura política de firmeza frente a la delincuencia y de respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.