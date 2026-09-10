Por: El Espectador

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La jueza 34 de familia de Bogotá consolidó este 10 de septiembre la suspensión de bombardeos en zonas donde pueda haber menores de edad, ratificando una medida previa que limitaba la acción de las Fuerzas Militares en áreas bajo riesgo. Esta decisión, informada en medio de crecientes críticas a la administración del presidente Abelardo de la Espriella, resulta especialmente relevante tras recientes operaciones militares que cobraron la vida de cuatro menores. Según El Espectador, el primer incidente ocurrió el 10 de agosto en Catatumbo (Norte de Santander) durante una acción dirigida contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), resultando en la muerte de un joven de 16 años. Un segundo ataque fue ejecutado el 27 de agosto contra disidencias de las FARC, lideradas por alias ‘Calarcá Córdoba’, en el departamento del Guaviare, donde fallecieron otros dos menores de edad.

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En respuesta a estos acontecimientos, un ciudadano presentó una acción de tutela solicitando el cese de operaciones aéreas ofensivas allí donde exista información concreta, objetiva o razonable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados. El recurso fue admitido el 3 de septiembre, lo cual motivó una orden de suspensión inmediata de los bombardeos en esas zonas, medida que ahora fue ratificada tras la impugnación presentada por el presidente De la Espriella y altos mandos militares, entre ellos el general Erick Rodríguez (comandante de las Fuerzas Militares), junto con los ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara.

De acuerdo con el fallo, divulgado por La FM, no es necesario un nivel de certeza equivalente al de una decisión final de tutela para mantener esta medida cautelar. Por el contrario, el precedente de los recientes bombardeos representa evidencia suficiente para paralizar estas acciones mientras existan dudas sobre la presencia de menores. Sin embargo, la jueza precisó que esta decisión no implica frenar por completo las operaciones militares ni usurpar competencias constitucionales del presidente. Exige, en cambio, que el gobierno extreme las verificaciones con información confiable antes de proceder en zonas sensibles.

El pronunciamiento también sostiene que, aunque el reclutamiento de menores por parte de grupos armados constituye un delito demostrado, la responsabilidad estatal para protegerlos impone un deber reforzado de precaución. Así, los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen preeminencia constitucional, y ante cualquier operación que ponga en riesgo su integridad, las obligaciones del Estado aumentan en intensidad y prioridad, de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué suspendieron los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas con menores de edad?

La suspensión de los bombardeos responde a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los menores de edad, tras evidencias de presencia de niños en zonas de operaciones militares y muertes recientes en varios ataques. Según la jueza 34 de familia, es deber del Estado extremar precauciones y realizar verificaciones exhaustivas antes de operar en sectores donde podría haber menores, privilegiando su protección sobre otras prioridades.

¿Qué responsabilidades tiene el Estado cuando hay presencia de menores en zonas de conflicto armado?

El Estado debe garantizar una protección especial a los menores bajo su jurisdicción, especialmente cuando hay información sobre su posible presencia en zonas de operaciones militares. Incluso si los niños han sido reclutados ilegalmente por grupos armados, el Estado sigue obligado a verificar con rigurosidad la situación antes de desarrollar acciones ofensivas, tal como enfatizó la jueza en la decisión recogida por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.