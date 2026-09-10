Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, conmemorado este martes 8 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) resaltó la relevancia de fortalecer el acceso de las personas mayores a una educación flexible y de calidad. La institución busca crear oportunidades para que aquellas personas que no pudieron concluir su educación básica o media puedan avanzar en sus estudios y, de esta forma, potenciar sus capacidades y su autonomía. La articulación con la Secretaría de Educación del Distrito ha permitido consolidar los Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje (CIPREIA), una estrategia diseñada para acompañar a los adultos mayores en su proceso educativo y en la construcción de sus proyectos de vida de manera más autónoma, de acuerdo con información oficial publicada por la SDIS.

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Ingrid Carolina Tapiero Hernández, coordinadora de la Comunidad del Cuidado El Bosque, explicó que el objetivo de estos programas es combatir el analfabetismo y permitir que las personas mayores logren graduarse de bachillerato, trabajando en equipos con la Secretaría de Educación Distrital. En este contexto, la comunidad organiza y lidera actividades para el fortalecimiento de conocimientos, siguiendo los criterios de desarrollo humano y reconociendo las capacidades de cada participante.

Un ejemplo de estos logros es el de Federico González Ramírez, tolimense de 82 años, quien, tras vivir medio siglo en Bogotá, se sumó desde hace dos años y medio a la Comunidad del Cuidado El Bosque. Federico decidió retomar los estudios tras casi treinta años sin contacto con procesos educativos, relatando que ha sido muy positivo recordar y recuperar habilidades que creía olvidadas. González presentó las pruebas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), un examen con más de 160 preguntas necesario para optar por el título de bachiller. Ahora, mientras espera los resultados y su graduación próxima, mantiene en mente nuevas metas: estudiar artes plásticas y aprovechar lo aprendido en el centro, especialmente en dibujo.

Actualmente, la Comunidad del Cuidado El Bosque atiende a 195 personas mayores en modalidad de atención moderada; 62 de ellas participan activamente en procesos de formación que enfatizan la lectura y la escritura. De acuerdo con la información de la SDIS, estos procesos educativos les permiten a las personas mayores mantenerse activas, fortalecer su autonomía y tener más opciones para su día a día. Finalmente, promover el acceso a la educación en la vejez contribuye a un envejecimiento más activo y digno, donde siempre hay espacio para nuevas metas y aprendizajes.

¿Cómo funcionan los Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje (CIPREIA) para las personas mayores en Bogotá?

Los Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje (CIPREIA) son una estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá. Estos círculos acompañan a personas mayores en procesos de formación académica, brindándoles herramientas para la culminación de sus estudios de primaria y secundaria. El enfoque está orientado a fortalecer sus capacidades, promover el desarrollo humano y potenciar la autonomía de cada participante, contribuyendo así al envejecimiento activo y digno.

¿Qué retos enfrentan las personas mayores de Bogotá al retomar sus estudios según la Secretaría Distrital de Integración Social?

De acuerdo con testimonios recogidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, las personas mayores que retoman sus estudios enfrentan desafíos como recuperar habilidades olvidadas durante décadas y adaptarse nuevamente al ambiente educativo. A pesar de las dificultades, cuentan con programas integrales y acompañamiento, lo que les permite superar obstáculos y perseguir metas nuevas, como obtener el título de bachiller o continuar su formación en áreas como artes o programas técnicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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