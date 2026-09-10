Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Los recientes datos divulgados por el Observatorio de Turismo de Bogotá evidencian que, aunque la conectividad aérea hacia la ciudad aumentó en lo que va de 2026, este crecimiento no se reflejó en un mayor flujo de turistas extranjeros. Entre enero y junio de 2026, la capital recibió 89.707 vuelos, un 5,5 % más que en el primer semestre de 2025, y alrededor de 11,2 millones de pasajeros, según el reporte citado. Además, para el tercer trimestre se programaron más de 43.500 vuelos directos a Bogotá, con una capacidad superior a 7,3 millones de sillas. Sin embargo, estos incrementos en vuelos y sillas disponibles solo muestran la oferta general, sin detallar cuántos de esos pasajeros llegaron con el objetivo específico de hacer turismo en la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Por vía terrestre, más de ocho millones de pasajeros arribaron a Bogotá entre enero y julio, lo que representa un crecimiento modesto del 0,9 % respecto al mismo periodo de 2025. A pesar de estos indicadores positivos en conectividad y movimiento de pasajeros, el número de viajeros extranjeros cayó. Según Migración Colombia y datos recogidos por el Observatorio de Turismo, entre enero y julio de este año llegaron 1.039.025 viajeros internacionales, cifra que supone una reducción del 5,1 % respecto a 2025, es decir, cerca de 56.000 personas menos.

El comportamiento de estas llegadas varió a lo largo del año: los tres primeros meses registraron aumentos, pero a partir de abril se presentaron caídas dramáticas, con una disminución del 23,5 % en junio comparado con el mismo mes del año anterior. Durante ese mes, solo se contabilizaron aproximadamente 118.000 visitantes extranjeros, frente a los 154.000 de 2025. Lo anterior contrasta con la reducción nacional para junio, que fue del 16,4 %.

No todos los viajeros internacionales son turistas: solo el 54 % de quienes llegaron a Bogotá entre enero y julio declaró el turismo como el propósito de su viaje; el resto se distribuyó entre motivos como tránsito, negocios, tripulaciones, eventos o residencia. Los principales países de origen fueron Venezuela, Estados Unidos, México, España y Brasil, representando juntos el 53 % de las llegadas.

La ocupación hotelera, otro termómetro del sector, descendió notoriamente. En junio, los hoteles de Bogotá reportaron un nivel de ocupación del 50,7 %, 8,2 puntos porcentuales menos que en junio de 2025, si bien este índice continúa por encima del promedio nacional (45,4 %). También se observó una reducción del 3,7 % en las personas empleadas en el sector turístico, con un promedio mensual de 110.746 personas ocupadas entre abril y junio.

Por otro lado, la oferta formal de servicios turísticos creció: al cierre de julio, había 15.248 registros activos en el Registro Nacional de Turismo, un aumento del 12,2 %, con especial incremento en viviendas turísticas, agencias de viajes y guías. Frente a la tendencia a la baja en la llegada de turistas extranjeros, el Instituto Distrital de Turismo anunció que continuará promoviendo internacionalmente a Bogotá, buscando nuevas alianzas en mercados como Centroamérica y Europa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué disminuyó la llegada de turistas extranjeros a Bogotá en 2026 pese a la mayor conectividad?

A pesar del aumento en vuelos y pasajeros que llegaron a Bogotá en 2026, el número de viajeros extranjeros cayó un 5,1 % en los primeros siete meses del año, de acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá y Migración Colombia. Los datos indican que el mayor descenso se dio partir de abril, destacando la magnitud de la reducción en junio. Aunque hay más capacidad de transporte, las cifras no reflejan un crecimiento paralelo en ingreso de turistas, lo que sugiere que una mejor conectividad no garantiza por sí misma un aumento en turismo, pues influyen otros factores no detallados en la información disponible.

¿Qué significa exactamente el Registro Nacional de Turismo y cómo impacta el sector en Bogotá?

El Registro Nacional de Turismo es el listado oficial de prestadores turísticos habilitados para operar formalmente en Colombia. De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, a julio de 2026 eran 15.248 los registros activos en la ciudad, con un crecimiento del 12,2 % frente al año anterior, principalmente en viviendas turísticas, agencias y guías. Este registro refleja la expansión de la oferta formal de servicios turísticos, pero no mide directamente el número de visitantes ni el éxito comercial de los establecimientos.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).