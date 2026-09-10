Por: Portal Bogotá

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Este viernes 11 de septiembre de 2026 se registrarán cortes de agua en Bogotá, debido a las obras planeadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información oficial proporcionada por la entidad, estos trabajos buscan garantizar un mejor suministro y reducir el riesgo de daños mayores en las tuberías y accesorios que permiten la distribución del agua en distintos sectores de la ciudad. La suspensión del servicio será de carácter temporal y obedece a la necesidad de adelantarse a posibles afectaciones, priorizando el mantenimiento preventivo sobre el reactivo.

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Según la EAAB, las zonas específicas donde se presentará el corte de agua corresponden a la localidad de Santa Fe. El servicio se interrumpirá desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., es decir, durante un lapso de cuatro horas. Los barrios afectados son Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita. Los límites del corte están determinados entre la avenida calle 19 y la calle 24, y entre la carrera 18 y la carrera 30. Las labores de verificación de macromedición son la razón principal para la suspensión en esa área.

Esta clase de trabajos por parte de la EAAB tiene el objetivo de minimizar impactos negativos en el suministro, anticipando y corrigiendo fallas de manera ordenada para evitar daños de mayor envergadura que podrían presentarse sin intervenciones programadas. Además, buscan fortalecer la confiabilidad del servicio hídrico en localidades estratégicas de la capital.

Como parte de su protocolo preventivo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte programado. También es importante que, si se almacena agua en recipientes, se consuma antes de 24 horas para mantener la calidad del líquido. La entidad solicitó a los bogotanos hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos mientras transcurre la interrupción del servicio. Asimismo, la EAAB confirmó que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público; quienes requieran este apoyo pueden contactarse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán corte de agua el viernes 11 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados pertenecen a la localidad de Santa Fe. Entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., el corte impactará a Samper Mendoza, Florida, Colseguros, Santa Fe, Paloquemao, El Listón, Usatama y La Favorita, ubicados entre la avenida calle 19 y la calle 24, y entre la carrera 18 y la carrera 30.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconsejó a los habitantes llenar su tanque de reserva antes del corte, consumir cualquier agua almacenada antes de 24 horas, y priorizar el uso del recurso en el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, recordó que, en caso de emergencia, clínicas, hospitales y otros centros puede solicitar carrotanques en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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