Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan Guillermo Cuadrado está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Millonarios para lo que resta de la temporada, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo verbal este jueves 10 de septiembre. El experimentado futbolista antioqueño, con 38 años de edad, se realizaría los exámenes médicos necesarios este viernes en Bogotá, lo que representa el último procedimiento antes de la firma oficial del contrato y la confirmación pública del fichaje, de acuerdo con lo informado por el periodista César Augusto Londoño.

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Cuadrado llegaría a Millonarios como agente libre, después de culminar su más reciente etapa en el Pisa de Italia. Esta situación le permite negociar directamente con el club bogotano, sin la intermediación de otro equipo que posea sus derechos deportivos. El mercado para futbolistas en condición de agentes libres se cerrará este viernes, por lo que el equipo de la capital tendría un margen de tiempo muy reducido para concretar todos los trámites administrativos y contractuales requeridos antes de la fecha límite.

La decisión de incorporar a Cuadrado estaría directamente relacionada con la baja por lesión de Jhomier Guerrero, quien no podrá disputar el resto del semestre, lo que obligó al cuerpo técnico y a la dirigencia de Millonarios a buscar un reemplazo de calidad. Ante esta necesidad, se priorizó la vinculación de un jugador libre que pudiera adaptarse rápidamente al sector del campo que dejó Guerrero, condición que Cuadrado cumple plenamente por su amplia experiencia y polivalencia.

El arribo de Juan Guillermo Cuadrado se considera uno de los movimientos más destacados del mercado colombiano en la presente edición del campeonato. El jugador formó su carrera principalmente en Italia, donde integró equipos como Lecce, Udinese, Fiorentina, Juventus e Inter, consolidándose como una de las figuras colombianas más relevantes en el fútbol europeo. Su posible llegada a Millonarios, tras años en el exterior, representa un retorno significativo al fútbol nacional que podría despertar grandes expectativas entre los hinchas y expertos deportivos.

La oficialización del fichaje está sujeta al cumplimiento de los exámenes médicos y la posterior firma del vínculo laboral, pasos imprescindibles para que Millonarios concrete su operación antes del cierre del mercado.

¿Cuándo se podría oficializar el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Millonarios?

El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Millonarios podría oficializarse una vez que el futbolista apruebe los exámenes médicos programados y se firme el contrato, proceso que se espera se complete este viernes, antes del cierre del mercado para jugadores agentes libres.

¿Por qué Millonarios buscaba a un agente libre tras la lesión de Jhomier Guerrero?

Millonarios buscaba un jugador en condición de agente libre para suplir la ausencia de Jhomier Guerrero, quien quedó fuera por lesión. Debido a las reglas del mercado, el club solo podía incorporar futbolistas sin contrato en ese momento, situación en la que se encontraba Juan Guillermo Cuadrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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