La campaña presidencial de Abelardo De la Espriella no solo estuvo marcada por su resultado en las urnas. La estrategia de comunicación que acompañó su candidatura alcanzó más de 353 millones de impresiones y una cobertura nacional del 66 % durante la segunda vuelta, de acuerdo con cifras reveladas por Acomedios, agencia que participó en la planeación estratégica y creativa de medios.

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La compañía, con cuatro décadas de trayectoria en la industria publicitaria, presentó su experiencia como un caso de estudio para mostrar cómo se desarrolló una estrategia de comunicación en un escenario de alta presión y con decisiones que, según explicó, debían tomarse prácticamente en tiempo real.

El proyecto combinó análisis de datos, creatividad, producción de contenidos, estrategia digital y trabajo territorial alrededor de la candidatura de De la Espriella.

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Así se construyó la estrategia de comunicación de De la Espriella

Acomedios explicó que uno de los principales retos consistió en responder rápidamente a una conversación pública que cambiaba de manera permanente, sin perder la coherencia de la narrativa de la campaña.

Para hacerlo, la agencia conformó un equipo multidisciplinario integrado por estrategas, creativos, planners, analistas de datos, productores, abogados y economistas.

La metodología buscó unir el análisis de información con la construcción de mensajes y la producción de contenidos, con el propósito de que cada acción tuviera un papel dentro de la estrategia general.

“En comunicación ya no basta con estar presente; hay que ser relevante, generar conversación, pasión y convicción, y movilizar a las audiencias. Cada pieza, cada acción que desarrollamos debía aportar valor, despertar conversación y construir una narrativa coherente”, explicó el equipo de Acomedios.

Paola Melo, CEO de la agencia, aseguró que el proyecto representó una oportunidad para plantear una manera diferente de hacer comunicación política.

“Hay proyectos que uno acepta y hay proyectos que uno abraza. La campaña presidencial de Abelardo De la Espriella fue de los segundos”, afirmó. Según Melo, la propuesta buscó alejarse de modelos tradicionales y construir una comunicación cercana y auténtica.

353 millones de impresiones y 66 % de cobertura nacional

Uno de los resultados que destacó Acomedios fue el alcance conseguido durante la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con las cifras entregadas por la compañía, la campaña alcanzó una cobertura nacional del 66 %, superó los 353 millones de impresiones y registró una frecuencia superior a 13 impactos por persona.

La agencia atribuyó estos resultados a una estrategia que buscó combinar diferentes canales y responder a los cambios de la conversación pública. El proyecto también contó con el liderazgo estratégico de Carlos Suárez, estratega de la campaña de De la Espriella.

Acomedios destacó que su conocimiento sobre el posicionamiento, la narrativa y la evolución de la marca política permitió articular la comunicación digital con la presencia territorial.

La agencia señaló que esa coordinación fue importante para mantener una línea estratégica mientras el equipo enfrentaba un escenario que exigía decisiones rápidas.

“Demostramos que la política puede comunicarse diferente. Que puede ser honesta, cercana, emocionante. Y que cuando un equipo cree en lo que hace, eso se nota. La gente lo siente”, afirmó Melo.

Acomedios quiere llevar la metodología a otros sectores

Más allá del resultado electoral, Acomedios aseguró que uno de los principales aprendizajes del proyecto fue la posibilidad de convertir la experiencia adquirida durante la campaña en una metodología aplicable a otros tipos de organizaciones.

La compañía considera que las herramientas utilizadas pueden trasladarse a empresas privadas, entidades públicas y gremios que necesiten desarrollar estrategias de comunicación en escenarios de alta competencia y transformación digital.

La experiencia también reforzó, según la agencia, la importancia de construir comunicaciones que conecten con las audiencias desde la autenticidad y un propósito definido.

Para Melo, el proyecto tuvo además un componente personal importante por la forma en que el equipo asumió el desafío.

“Desde que presentamos la propuesta sentimos que esto era diferente. Estábamos proponiendo una nueva forma de hacer las cosas. Nos divertimos: eso es lo que más me gusta decir cuando me preguntan cómo fue”, señaló.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.