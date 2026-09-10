Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella dirigió un mensaje al país luego de un extenso consejo de ministros, que se extendió por cerca de seis horas, anunciando las decisiones clave para la fase de reconstrucción tras el devastador terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, se firmaron 11 decretos como respuesta al estado de emergencia, cuya finalidad es movilizar recursos, facilitar la gestión financiera en las regiones y asegurar la provisión continua de servicios públicos y educación en los sectores más afectados.

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Uno de los anuncios más destacados fue la creación del Fondo Patria Milagro, el cual, según palabras del propio presidente, funcionará como el principal canal para la movilización de recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción. La administración de este fondo estará a cargo de Jaime Uribe, cuyo nombramiento ya había sido oficializado previamente. Este mecanismo será vital para gestionar donaciones de organismos internacionales y aportes del sector privado dirigidos a atender a las más de 778.281 personas afectadas, de acuerdo con cifras oficiales.

La serie de decretos también introduce 17 medidas de carácter financiero que permitirán a alcaldes y gobernadores contar con mejores herramientas para responder a la emergencia. De la Espriella hizo énfasis en la necesidad de respaldar a las autoridades locales, afirmando que "no se les pueden exigir resultados sin dotarlos de los instrumentos necesarios". Asimismo, se autorizó de forma temporal la utilización de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), permitiendo enfrentar los retos inmediatos derivados del desastre natural.

Otra de las estrategias relevantes es la habilitación de inversiones interjurisdiccionales, lo cual permitirá que las entidades territoriales financien proyectos por fuera de su jurisdicción en el marco de la emergencia. A esto se suma la aplicación de la figura ‘obras por impuestos’, permitiendo a empresas privadas participar directamente en la reconstrucción, así como un régimen especial para el manejo de información por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para identificar rápidamente las necesidades reales de los damnificados.

En lo concerniente al sector educativo, las medidas oficiales permitirán, por un tiempo limitado, desarrollar actividades académicas en lugares alternativos a los habituales y asegurar los fondos necesarios para sostener la prestación del servicio, dando prioridad a la continuidad escolar para niños y jóvenes. De la Espriella concluyó que se trata de una respuesta integral, en la que el Estado se dota de herramientas extraordinarias para afrontar una situación igualmente extraordinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales decretos anunciados por el Gobierno tras el terremoto en Colombia?

Los principales decretos del Gobierno tras el terremoto incluyen la creación del Fondo Patria Milagro para canalizar recursos, medidas financieras para facilitar la gestión y uso de fondos a nivel regional, la autorización para emplear recursos del Fonpet, habilitación de inversiones interjurisdiccionales y la implementación de la figura ‘obras por impuestos’. También se establecieron instrumentos para asegurar la continuidad de los servicios públicos y educativos, y se definió un régimen especial de manejo de datos a través del Dane.

¿Qué significa la figura de ‘obras por impuestos’ mencionada por el presidente De la Espriella?

La figura de ‘obras por impuestos’ permite que empresas privadas realicen inversiones directas en proyectos de reconstrucción y, a cambio, reciban beneficios tributarios equivalentes al valor de esas obras. Esto facilita que recursos privados contribuyan de forma ágil y efectiva en la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia, impulsando la colaboración público-privada en situaciones extraordinarias como la causada por el reciente sismo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.