Carlos Suárez, estratega político de la campaña de Abelardo de la Espriella, analizó la reciente victoria electoral y el supuesto fin del ciclo político asociado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esas palabras desataron un cruce entre el asesor de De la Espriella y el exmandatario.
Suárez sostiene que la derrota de Paloma Valencia refleja el castigo ciudadano a un establecimiento político que considera decadente y vinculado al uribismo.
Esto dijo Uribe al respecto:
Carlos Suárez se convirtió en bandido mientras sus defendidos se resocializaban. Además con una sociedad suya financió vídeos difamantes como vincular a mi familia con negocios con el partido. Es un cobarde, solapado que limpia imagen con marketing político sucio.Lee También
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Es mejor ser…
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026
Suárez también critica la candidatura de Juan Daniel Oviedo como un error estratégico que restó apoyo y evidenció fallas en el uso de datos y proyecciones electorales.
El estratega afirma que Álvaro Uribe intentó influir negativamente en la campaña de De la Espriella, pero que su hegemonía política habría llegado a su fin tras más de dos décadas.
Asimismo, también denuncia ataques personales del expresidente y asegura que la confrontación se dio en medio de una crisis de estrategia del uribismo.
Suárez es abogado y experto en comunicación política, responsable de la transformación de la marca de De La Espriella mediante estrategias de marketing, narrativa emocional y consultoría internacional.
Además, cuenta con experiencia en la firma Estrategia y Poder, su reconocimiento internacional y su enfoque en campañas basadas en emociones más que en propuestas programáticas tradicionales electorales modernas.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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