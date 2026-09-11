Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

El caso judicial del ‘influencer’ Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, dio un giro luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunciara un sentido de fallo absolutorio a su favor.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Lujos, rifas y drogas: así lavan dinero las bandas criminales a través de ‘narcoinfluencers’)

Arias había sido capturado el pasado 12 de mayo durante un operativo adelantado por autoridades en una finca ubicada en el corregimiento El Totumo en Necoclí, en donde fueron encontrados dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas, una carabina de precisión, 1.926 cartuchos de distintos calibres y 208 millones de pesos en efectivo.

La captura puso al ‘influencer’ en una investigación por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Sin embargo, horas después de su detención, quedó en libertad y comenzó un proceso para determinar si realmente tenía responsabilidad sobre el armamento encontrado.

Lee También

Tras conocer la determinación, Arias reaccionó en sus redes sociales y aseguró que quedó libre, agradeciendo a sus seguidores y a quienes confiaron en su inocencia.

“Ahora sí, libre gracias a dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que criaron en mi inocencia. A mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo. Y ya todo eso me ha me, a todo eso me ha acostumbrado ya”, manifestó el creador de contenido.

Según se ha podido conocer, uno de los elementos que permitió la libertad del hombre fue que en la finca también se encontraban otras cinco personas, lo que habría generado dudas sobre quién tenía el dominio de las armas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.