El brillo de los vehículos de alta gama, los yates y las mansiones en redes sociales está ocultando una realidad mucho más oscura. La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de agencias internacionales como la DEA, ha puesto su mirada sobre los denominados “narcoinfluencers”, creadores de contenido que, bajo la fachada de exitosos empresarios y filántropos, estarían lavando millonarias sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El nombre que hoy lidera esta lista negra es el de Javier Arias, conocido en el mundo digital como Javier Stunt, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Javier Stunt, quien acumula más de 1.5 millones de seguidores, fue capturado el pasado 12 de marzo en un hangar en Necoclí, Antioquia. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron un arsenal que incluía pistolas, escopetas y casi 2.000 cartuchos de diferentes calibres. Según la Fiscalía, Arias es hijo de un narcotraficante conocido como alias ‘Primaria’, y su estilo de vida excéntrico —que incluye haber llevado la primera Cybertruck a la región de Urabá— sería la vitrina perfecta para blanquear dinero de una organización que envía droga a Centroamérica y EE. UU, de acuerdo con el rotativo.

Pese a la flagrancia, un juez en Medellín lo dejó en libertad, argumentando que no representaba un peligro para la sociedad. Días después, Stunt regresó a sus redes agradeciendo a “Dios y a Colombia” por su libertad, y retomó de inmediato sus famosas rifas de apartamentos amoblados y carros último modelo, un sistema de sorteos que, según los investigadores, opera al margen de Coljuegos y sirve para ingresar dinero ilícito al sistema financiero, según el periódico.

El modus operandi no es nuevo. El Clan del Golfo ha sido pionero en infiltrar las redes sociales para “evangelizar” y lavar activos. En 2023, la captura de Ceci Julieth Pino, alias ‘Linda Caramelo’, reveló cómo se utilizaban sorteos de cirugías estéticas y motos para legalizar rentas de la minería ilegal y el narco. Más recientemente, el Jueves Santo fue capturado alias ‘Alambrito’, un influenciador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que usaba su alcance para difundir mensajes del grupo armado, de acuerdo con el informe periodístico.

Lee También

Lo que más preocupa a los organismos de inteligencia es la falta de regulación en la monetización de contenidos. Expertos señalan que Instagram y TikTok se han convertido en auténticos paraísos fiscales. “Un usuario con millones de seguidores podría venderle a una marca un paquete de historias por 500 millones de pesos, quedarse con un porcentaje y lavar el resto”, explicó un investigador. Sin una tarifa fija del mercado, es casi imposible para la Dian o la Fiscalía verificar si un pago de pauta es real o una fachada.

Además, el uso de bots y aplicaciones de inteligencia artificial permite que estos perfiles inflen su alcance artificialmente, construyendo una imagen de éxito que justifique sus ingresos desproporcionados. Las investigaciones también apuntan a que estructuras como el ‘Tren de Aragua’ estarían pagando sumas abultadas en efectivo a DJ y artistas en ciudades como Bogotá y Cúcuta como parte de este mismo esquema, según el citado medio.

Aunque en el pasado se mencionaron nombres de peso como Yefferson Cossio y Epa Colombia en indagaciones por sus patrimonios, tres años después no se han derivado imputaciones, lo que demuestra la dificultad técnica de rastrear estos capitales. Sin embargo, con la entrada de la DEA en el caso de Javier Stunt, las autoridades esperan dar un golpe definitivo a esta nueva generación de delincuentes que cambiaron los fusiles por cámaras de alta resolución y filtros de Instagram.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.