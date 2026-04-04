Un reciente reporte de la Digital News Association (DNA), presentado en Estados Unidos y difundido por Forbes, reveló una sofisticada estrategia de Moscú para influir en la opinión pública de América Latina. La periodista Vicky Dávila también se hizo eco de esta alerta a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre el alcance de estas tácticas en el país.

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Reporte alerta que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores de Latinoamérica, incluido Colombia, para desinformarhttps://t.co/2hAOuddzj1 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) April 4, 2026

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De acuerdo con la investigación, Rusia ha capacitado a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas e ‘influencers’ en ocho países clave de la región: Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.

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El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, sostuvo que estos comunicadores fueron capacitados por el medio estatal RT en Español. A este grupo se suman otros 200 creadores hispanohablantes radicados directamente en Rusia, cuya misión es distribuir información hacia el continente americano.

El alcance digital de esta maquinaria es masivo. Shapiro indicó que las cuentas vinculadas a RT en Español y Sputnik Mundo superan los:

18 millones de seguidores en Facebook.

6 millones de seguidores en YouTube.

Además, la investigación identificó al menos 16 sitios web ‘falsos’ creados por Rusia, los cuales operan bajo una apariencia similar a la de medios de comunicación reconocidos para confundir a la audiencia.

El informe, presentado en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami (Estados Unidos), se apoyó en una plataforma de inteligencia artificial (IA). Esta herramienta permitió rastrear historias publicadas en español que contenían componentes específicos del aparato mediático patrocinado por el Kremlin.

“Los esfuerzos que ha hecho Rusia en términos de su aparato mediático son extraordinarios y están gastando mucho más que nosotros”, manifestó Shapiro, comparando la inversión rusa con la de agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Gelet Martínez, fundadora de ADN Cuba y ADN América, explicó que la estrategia rusa no es estática, sino que se adapta a la ideología de cada gobierno para sembrar “tribalismo”. Mientras que en Latinoamérica suelen alinearse con ideas de izquierda, en EE. UU. penetran movimientos conservadores.

Según el reporte, estas son las cinco tácticas principales identificadas:

Manipulación emocional de la información. Selección sesgada de hechos. Inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo. Falsas equivalencias. Amplificación de posturas extremas.

Martínez advirtió que el objetivo final de estas campañas es triple: polarizar a la población, generar desconfianza en las instituciones y fragmentar las sociedades, aprovechando coyunturas como conflictos internacionales (Ucrania o Irán) o temas sensibles de inmigración para avivar sentimientos antioccidentales.

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