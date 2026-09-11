El caso de Juliana Guerrero podría abrir un nuevo capítulo judicial luego de que un juez ordenara investigar una posible falsedad ideológica en documento público.

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La investigación busca establecer quién elaboró y subió a plataformas oficiales una hoja de vida con información falsa para intentar que Guerrero fuera nombrada viceministra de las Juventudes, pese a que Gustavo Petro ha negado que existiera ese propósito.

Guerrero, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía por la falsificación de sus títulos universitarios y evitó ir a prisión, ha insistido en eximir de responsabilidad a varias personas.

En sus recientes declaraciones también aseguró que fue objeto de señalamientos y negó haber utilizado relaciones personales para llegar al Gobierno.

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En este nuevo proceso aparece como figura clave Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y antigua persona de confianza de Petro.

Según la investigación, Rodríguez tendría información sobre quién ordenó cargar la hoja de vida con datos falsos y habría advertido que era imposible que Guerrero obtuviera un título universitario en tan poco tiempo.

Además, Rodríguez conocería detalles sobre viajes de Guerrero y su hermana Verónica en aviones de la Policía, así como sobre la asignación de un esquema de seguridad de la UNP y vehículos blindados.

Por ello, la Fiscalía podría escuchar a Rodríguez para determinar si existen responsabilidades de más funcionarios o personas cercanas al anterior Gobierno.

Polémicas y logros de Petro

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