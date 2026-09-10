Juliana Guerrero fue condenada a 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, tras aceptar su responsabilidad por el delito de fraude procesal relacionado con la presentación de títulos fraudulentos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes.

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El juez 46 Penal del Circuito de Bogotá avaló el preacuerdo con la Fiscalía y, además de la pena de prisión, impuso una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer funciones públicas.

Sin embargo, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Durante la audiencia, el juez cuestionó el argumento de que lo ocurrido hubiera sido un simple error.

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Señaló que Guerrero tenía conocimientos suficientes para comprender que presentar documentos falsos en una convocatoria para un cargo público era contrario a la ley. También destacó la responsabilidad que implicaba aspirar a una viceministra.

Guerrero reconoció los hechos, expresó arrepentimiento y pidió perdón a su familia, a quienes confiaron en ella y a la Fundación San José.

La investigación surgió tras denuncias y reportes sobre los títulos presentados ante el SIGEP II y el Ministerio de la Igualdad. Además, el juez compulsó copias para que la Fiscalía investigue una posible falsedad ideológica en documento público.

Polémicas y logros de Petro

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