El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su administración alcanzó las 70 extradiciones en apenas 32 días de mandato, un balance que presentó como una muestra de su política de mano dura contra el crimen organizado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El nuevo guiño de Marco Rubio a Abelardo de la Espriella luego de su visita a Colombia)

El mandatario dio a conocer la cifra a través de su cuenta de X, donde informó que acababa de firmar nuevas órdenes de extradición.

Según explicó, con las firmas realizadas este miércoles su Gobierno llegó a las 70 extradiciones desde que asumió la Presidencia de la República.

Esta es una de mis secciones favoritas de la gestión de gobierno: la firma implacable de extradiciones. Con las suscritas hoy, completamos 70 extradiciones en apenas 32 días de mandato. Estoy decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional… pic.twitter.com/TcvUaVQ7EV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026

De la Espriella habló de cooperación internacional contra el crimen

En el mismo mensaje, el jefe de Estado aseguró que continuará utilizando los mecanismos de cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Estoy decidido a llevar al máximo nivel todos los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo, sin contemplaciones y con absoluto apego a la ley”, afirmó.

El mandatario agregó que estas decisiones hacen parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra las estructuras criminales y enviar un mensaje de que Colombia mantendrá una política firme frente a quienes sean requeridos por la justicia de otros países.

“Colombia no será refugio de criminales”

De la Espriella cerró su publicación con un mensaje en el que defendió la política de extradiciones impulsada durante las primeras semanas de su administración.

“Estamos dando la pelea de frente, haciendo lo que en derecho corresponde y dejando un mensaje inequívoco: Colombia no será refugio de criminales ni territorio de impunidad“, expresó.

El presidente no entregó en ese mensaje detalles sobre las personas extraditadas, pero reiteró que mantendrá la cooperación judicial internacional como uno de los pilares de su estrategia para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de criminalidad organizada.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.