Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella completó sus primeras 48 horas al frente de la administración desde la Casa de Nariño, enfrentándose de inmediato a la crisis generada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, además de otros desafíos propios del inicio de su mandato. En este periodo, de la Espriella ha tomado decisiones de peso, apelando exclusivamente a las herramientas disponibles en su despacho presidencial y sin intervención directa del cuerpo legislativo. Esto le ha permitido realizar cambios significativos, que han sido objeto de varios cuestionamientos, aunque le han otorgado libertad para disponer de importantes recursos financieros con el fin de estabilizar la orientación de su gobierno.

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El pasado miércoles, el presidente lideró un cónclave con su gabinete, que se extendió por más de seis horas y representó el primer gran encuentro ministerial en la actual administración dentro de la Casa de Nariño. Al cierre de esta extensa reunión, el gobierno expidió cerca de veinte actos administrativos, entre los que se cuentan decretos, resoluciones y directivas, todos orientados a abordar distintos frentes de acción. Según la Presidencia, la intención de estas medidas es organizar la administración pública después de la crisis causada por el sismo; una crisis que además profundizó la ya existente incertidumbre fiscal y llevó al mandatario a solicitar al Congreso un ambicioso presupuesto de 634,9 billones de pesos colombianos (COP) para el año 2027.

Cabe resaltar que la propia Presidencia admitió que las circunstancias actuales no correspondían a los planes originales del gobierno entrante. Los hechos descritos dejaron de lado la ejecución inmediata de las políticas públicas prometidas en campaña, cediendo el escenario a la adopción de medidas extraordinarias para responder a la emergencia. El núcleo central de estas acciones gubernamentales es la declaración de emergencia económica, que ya ha sido habilitada formalmente tras el acuerdo alcanzado en el consejo de ministros. Esta declaratoria otorga al Ejecutivo facultades excepcionales, entre ellas la de realizar movimientos presupuestales cruciales para responder a la catástrofe y garantizar el funcionamiento estatal ante el momento de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué decisiones ha tomado Abelardo de la Espriella frente a la crisis del terremoto del 10 de agosto?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó cerca de veinte actos administrativos, entre decretos, resoluciones y directivas, dirigidos a distintos frentes de la gestión pública, enfocándose especialmente en responder a la emergencia generada por el terremoto. Estas medidas, autorizadas durante un extenso consejo de ministros, apuntan a estabilizar la administración y priorizar recursos ante la crisis.

¿Qué significa ‘emergencia económica’ y cómo afecta la gestión del gobierno?

La ‘emergencia económica’ es una medida excepcional que permite al Gobierno actuar con atribuciones adicionales, como reasignar recursos y tomar decisiones sin requerir aprobación legislativa, para enfrentar situaciones críticas como la causada por el reciente terremoto. Esta declaratoria permite adoptar acciones rápidas y extraordinarias que se consideran necesarias para superar la contingencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.