El proceso por los títulos falsos de Juliana Guerrero causó un fuerte choque durante la audiencia en la que fue avalado el preacuerdo con la Fiscalía. Felipe Alzate, abogado de la joven, cuestionó duramente la actuación del procurador que pidió compulsar copias para que ella sea investigada por otro delito contra la fe pública.

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En conversación con El Tiempo, Alzate aseguró que la solicitud de la Procuraduría fue mucho más que una diferencia jurídica y calificó la actuación como “un acto de absoluta deslealtad”. Además, sostuvo que este episodio demuestra, a su juicio, por qué el Ministerio Público debería salir de los procesos penales.

“Ese fue un acto de absoluta deslealtad. El actual ministro, el doctor Iván Cancino, ha sido un defensor de eso en toda su vida académica y profesional, y yo creo que es el momento para dar esa discusión. La actuación en mi opinión es no solo desleal sino también evidentemente equivocada por parte del agente del Ministerio Público”, dijo el jurista a El Tiempo.

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El abogado también consideró que la petición fue “temeraria” y “evidentemente equivocada”. El delito mencionado por el procurador ya había sido revisado durante la investigación y, por esa razón, cuestionó que ahora se busque abrir una nueva actuación contra Guerrero.

La condena contra la joven contempla una pena de tres años, resultado del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y avalado por un juez de Bogotá. La reducción corresponde a la mitad de los seis años que inicialmente habría enfrentado, mientras que además quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante dos años y medio y deberá pagar cerca de 175 millones de pesos.

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Sobre los títulos obtenidos de manera fraudulenta, Alzate aseguró al medio citado que desconoce cuánto dinero pagó Guerrero por los dos documentos y cuáles fueron las circunstancias específicas de la falsedad. El abogado aclaró que ese asunto no fue objeto de debate probatorio ni apareció mencionado en la sentencia.

Además, Alzate confirmó que el preacuerdo quedó en firme, aunque su defensa apeló específicamente la decisión relacionada con la compulsa de copias. Ese punto será definido por el Tribunal Superior de Bogotá, mientras que la defensa mantiene otra investigación pendiente de conocer en detalle.

Polémicas y logros de Petro

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