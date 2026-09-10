Claudia López se refirió este 10 de septiembre al encuentro que sostuvo con el expresidente y dejó claro que la reunión no significa que haya olvidado sus diferencias.

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“No es doblar la página simplemente”, aseguró López. La excandidata presidencial explicó que el acercamiento busca reconstruir puentes, confianza y propósitos después de años marcados por señalamientos y enfrentamientos políticos.

López también reconoció que la fotografía podía despertar distintas reacciones entre sus seguidores. “Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud”, manifestó la exalcaldesa, quien resumió el encuentro como “el primer café” entre ambos.

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No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos.… https://t.co/vfcuGtFR1K — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 10, 2026

Horas antes, Petro había compartido la imagen junto a López y escribió que había llegado “la hora de la máxima unidad”. El expresidente planteó además que la llamada Alianza por la Vida debería extenderse por todo el país y buscar una amplia representación en alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas.

El acercamiento llama la atención por los fuertes choques que protagonizaron durante sus respectivos periodos en la Presidencia y la Alcaldía. Cabe recordar que uno de los principales puntos de disputa fue el proyecto del Metro de Bogotá, pues Petro buscaba modificaciones mientras López defendía la continuidad de las obras.

La relación también llegó a un punto de mayor tensión durante la campaña presidencial. En ese momento López denunció a Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por una presunta participación indebida en política y cuestionó sus intervenciones públicas.

Ahora, el encuentro abre una nueva etapa entre ambos, aunque López insistió en que reconstruir la confianza tomará tiempo. Por ahora, ese “primer café” dejó abierta la puerta a un posible acercamiento político entre dos figuras que durante años estuvieron enfrentadas.

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