Por: El Espectador

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El Festival Cordillera 2026 tiene previsto convocar a 90.000 personas los días 12 y 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar, en Bogotá. Con esta masiva asistencia, la administración distrital proyecta un impacto económico de $108.942 millones en la ciudad, según datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. La cifra representa un incremento nominal del 46 % frente a los $74.647 millones registrados tras la edición de 2025. Sin embargo, es importante resaltar que este monto corresponde a una estimación construida antes del festival, pues el cálculo se basa en el consumo esperado de los asistentes más la inversión de los organizadores. Por lo tanto, solo después del evento se podrá establecer la cifra real, cuando se conozcan los datos finales de asistencia y gastos, de acuerdo con los boletines de las entidades involucradas.

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El análisis de impacto económico se divide en dos componentes principales: el primero, vinculado al gasto de los asistentes, podría alcanzar $81.601 millones. Dentro de ese rubro, se cuentan $61.775 millones en consumo directo, incluyendo alimentación, bebidas, transporte, compras y alojamiento. Los $19.826 millones restantes no están desglosados en el material entregado. El segundo componente, correspondiente a la organización y producción del festival, estima una inyección de $27.341 millones. En consecuencia, los asistentes representan alrededor del 75 % del impacto previsto y los organizadores, el 25 % restante.

En cuanto al origen de los asistentes, se espera que cerca de 36.000 visitantes lleguen de fuera de Bogotá, lo que equivale al 40 % de los participantes. De ese grupo, el 26,3 % correspondería a turistas nacionales y el 13,7 % a internacionales, equivalente a unas 23.670 y 12.330 personas, respectivamente. Los visitantes internacionales serían quienes más gastarían, con un promedio estimado de $1.517.296 por persona, seguidos por los turistas nacionales ($727.684) y los bogotanos ($478.572). De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo, los visitantes aportarían $47.500 millones, mientras residentes generarían $34.137 millones, mostrando el impacto prioritario del turismo sobre el consumo local.

Las autoridades también calculan que el festival estaría relacionado con la generación de unos 3.700 empleos, sumando puestos directos e indirectos durante la organización y la realización del evento, aunque no se especifica la duración de estos empleos. Las cifras provienen de la Encuesta de Caracterización de Asistentes a Festivales y Eventos Públicos de 2026, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Observatorio de Turismo, el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Cultura. Las entidades resaltan que se trata de una proyección preliminar, pues los datos finales podrán ajustarse con la información recopilada durante el certamen.

¿Cuáles son las fechas, horarios y artistas principales del Festival Cordillera 2026?

El Festival Cordillera 2026 se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el parque Simón Bolívar. El acceso principal estará sobre la avenida La Esmeralda y las puertas abrirán a la 1:00 p. m., con los primeros conciertos desde las 2:15 p. m. El cartel incluye artistas destacados como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Sean Paul, Caifanes, Cultura Profética, Andrés Cepeda, Kany García, Panteón Rococó, Mägo de Oz y Miguel Mateos. El ingreso está autorizado únicamente para mayores de 18 años. Además, el Distrito anunció cierres viales en sectores aledaños y rutas de TransMilenio para facilitar la llegada de los asistentes.

¿Cómo se calcula el impacto económico de un festival como Cordillera?

El impacto económico proyectado del Festival Cordillera se calcula sumando el gasto estimado de los asistentes, que incluye consumo directo en alimentación, transporte, alojamiento y compras, y la inversión de los organizadores en logística y producción. Estas cifras provienen de encuestas y análisis del Distrito, especialmente de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo, y se ajustan después del evento con los datos reales de asistencia y gasto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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