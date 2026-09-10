Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ofrece nuevas alternativas de formación y empleo para los jóvenes mediante una convocatoria impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en alianza con la Fundación Gastronomía Social Colombia. Esta iniciativa busca capacitar a personas entre 18 y 30 años en servicio a la mesa para el sector gastronómico, abriendo así puertas laborales en hoteles, restaurantes y cafeterías. De acuerdo con lo divulgado por SDIS, la convocatoria forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y apunta a fortalecer la inclusión de jóvenes desempleados en el entorno laboral.

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Quienes deseen postularse deben tener entre 18 y 30 años, estar sin empleo actualmente, estar en búsqueda activa de empleo, residir en Bogotá —preferiblemente en la localidad de Fontibón— y contar con disponibilidad para clases presenciales y prácticas. Además, es indispensable diligenciar un formulario en línea dispuesto por los organizadores. Según información oficial, la convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 17 de septiembre de 2026.

La selección de los participantes se realizará con base en los requisitos mencionados. Los jóvenes que queden elegidos deberán asistir el lunes 21 de septiembre a una inducción presencial en el Centro de Desarrollo Comunitario La Giralda, ubicado en Fontibón. Durante este espacio, los asistentes podrán conocer detalles del programa y recibir orientación sobre el proceso formativo por iniciar.

En cuanto al contenido del curso, la formación es completamente gratuita y está dividida en cuatro etapas: inicia con una fase digital de alrededor de 10 horas; luego se da paso a 40 horas de formación presencial, seguidas de 40 horas de prácticas no remuneradas en restaurantes aliados y, finalmente, una etapa de conexión con la red de empresas aliadas a través de la plataforma Talento Ñam. Los participantes recibirán capacitación en técnicas de servicio y atención al cliente, protocolo, trabajo en equipo, coctelería, sommelería básica y habilidades para el mundo laboral.

La Academia Ñam, como parte de los ‘Acuerdos Transformadores’ liderados por la SDIS y la Fundación Gastronomía Social Colombia, resalta la importancia del trabajo articulado entre sector público y privado para una Bogotá más competitiva e incluyente. Esta apuesta impulsa a los jóvenes a vincularse de manera formal y profesional en una industria de constante crecimiento, ofreciendo una base sólida para iniciar una carrera en el sector gastronómico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Academia Ñam de Bogotá?

Para inscribirse, usted debe tener entre 18 y 30 años, estar en situación de desempleo y en búsqueda activa de trabajo, vivir en Bogotá (preferiblemente en Fontibón), disponer de tiempo para clases presenciales y prácticas, y diligenciar el formulario oficial en línea. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social, estos requisitos son indispensables para participar.

¿Cómo es la estructura y el contenido del curso de la Academia Ñam para jóvenes en Bogotá?

La estructura del curso se distribuye en cuatro etapas: inicio con aproximadamente 10 horas de formación virtual obligatoria, seguido por 40 horas de clases presenciales y 40 horas de práctica laboral no remunerada en restaurantes aliados. Al finalizar, los jóvenes acceden a una red de aliados mediante la plataforma Talento Ñam. Los contenidos incluyen servicio y atención al cliente, protocolo, trabajo en equipo, coctelería, sommelería básica y preparación laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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