Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué es escenario de una nueva convocatoria laboral que busca impactar positivamente a quienes se especializan en el ámbito farmacéutico. Gente Útil, empresa de servicios temporales, abrió 60 vacantes para el cargo de auxiliar y regente de farmacia, en colaboración con Stadisfarma, una reconocida compañía del sector con cerca de treinta años de experiencia y sede principal en Santander. Esta apuesta por la generación de empleo está orientada a personas calificadas, cuya formación y experiencia correspondan con las exigencias del canal institucional en el escenario de la dispensación de medicamentos.

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Según la información publicada, los interesados deben acreditar formación como técnicos o tecnólogos en servicios farmacéuticos, o desempeñarse como regentes de farmacia. Además, es clave demostrar una experiencia mínima de seis meses en la entrega de medicamentos dentro del canal institucional, lo que significa estar familiarizado con los procedimientos y regulaciones aplicables al suministro de productos farmacéuticos en escenarios como clínicas, hospitales o centros médicos. Igualmente, se exige que los aspirantes cuenten con el Rethus vigente, es decir, su registro activo en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud, documento indispensable para ejercer roles relacionados con la salud en Colombia y avanzar en el proceso de selección.

Las condiciones laborales establecen una jornada que se extiende de lunes a domingo, con turnos rotativos de siete horas, ofreciendo flexibilidad en los horarios. El tipo de contrato es por obra o labor, y se resalta que la revisión de hojas de vida tiene como objetivo identificar a quienes cumplen los requisitos básicos de la convocatoria. Es importante observar que toda la gestión del proceso está a cargo de Gente Útil, asegurando transparencia y apoyo en la selección de candidatos.

Las personas interesadas en postularse pueden enviar su hoja de vida, sin ningún costo, al número 300 850 5718. Finalmente, la empresa encargada se comunicará solo con quienes sean preseleccionados según los criterios definidos. Esta convocatoria respalda la importancia de contar con personal cualificado y comprometido en el sector salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes de farmacia en Ibagué?

Los requisitos principales que deben cumplir los aspirantes son ser técnicos o tecnólogos en servicios farmacéuticos o regentes de farmacia, contar con al menos seis meses de experiencia en la dispensación de medicamentos en el canal institucional y tener el Rethus vigente. Además, debe enviarse la hoja de vida al número especificado para participar en el proceso.

¿Cómo es el proceso de selección para los cargos de auxiliar y regente de farmacia en Ibagué?

El proceso de selección consiste en la revisión de las hojas de vida recibidas, identificando a los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos. La postulación es gratuita; Gente Útil, empresa encargada, será la responsable de contactar únicamente a quienes avancen a las siguientes etapas del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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