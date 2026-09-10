Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como un escenario fundamental para las grandes producciones artísticas. En 2026, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán hará parte del Festival No Convencional de Bogotá, albergando la emblemática ópera contemporánea Einstein on the Beach, creación de Philip Glass y Robert Wilson. Esta obra, según la programación difundida en el portal oficial de Bogotá, se presentará el 26 de septiembre a las 7:00 p. m. y el 27 de septiembre a las 4:00 p. m., en una versión con entrada paga y producida por Nova et Vetera en alianza con Congo Films, compañía reconocida por su experiencia en montajes cinematográficos.

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Estrenada en 1976 en el Festival de Aviñón y posteriormente en el Metropolitan Opera House de Nueva York, Einstein on the Beach es considerada una obra clave en la evolución de la ópera contemporánea. De acuerdo con la información publicada, la propuesta de Glass y Wilson rompió las formas tradicionales: en lugar de una narrativa lineal, la obra priorizó la construcción de una experiencia que une música, ritmo, repetición e imagen; Albert Einstein aparece como eje simbólico de exploraciones sobre el tiempo, el espacio y el cambio.

La adaptación que llega a Bogotá toma como base el exitoso montaje sudamericano presentado en el Teatro Colón de Buenos Aires durante 2023 y 2024. Esta versión, dirigida por Martín Bauer y Rodrigo de Caso, no reproduce fielmente la puesta original, sino que plantea un lenguaje propio al integrar cine, música en vivo y una cuidada interpretación escénica. La propuesta escénica integra conceptos de Alejo Moguillansky en dirección cinematográfica, Mariana Tirantte y Matías Sendón en concepto escénico, y Germán Campos en diseño sonoro. En Bogotá, el montaje incorporará el trabajo de un equipo colombiano tanto en la parte técnica como artística.

El encuentro artístico de esta producción es un espacio de colaboración entre Argentina y Colombia. La dirección escénica estará a cargo de Martín Bauer, la dirección musical en manos de Pablo Druker, con la participación de una soprano, un coro de 16 voces y un ensamble colombiano integrado por flautas, saxofones, clarinete bajo, teclados y violón. Los nombres de los intérpretes serán anunciados próximamente, según el comunicado oficial.

La llegada de Einstein on the Beach al teatro Jorge Eliécer Gaitán como parte de la tercera edición del Festival No Convencional Bogotá, evento organizado por Nova et Vetera y dedicado a la ópera contemporánea, afianza los vínculos culturales entre Colombia y Argentina. Así, ofrece al público capitalino acceso a una de las obras más trascendentes y disruptivas del arte contemporáneo.

¿Cuándo y dónde se presentará Einstein on the Beach en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, Einstein on the Beach se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá el 26 de septiembre a las 7:00 p. m. y el 27 de septiembre a las 4:00 p. m. durante la tercera edición del Festival No Convencional Bogotá, con boletería paga y una producción colombo-argentina.

¿Cuál es la importancia de Einstein on the Beach dentro de la ópera contemporánea?

La obra Einstein on the Beach de Philip Glass y Robert Wilson, estrenada en 1976, transformó la ópera contemporánea al reemplazar la narrativa convencional por una experiencia inmersiva donde música, ritmo e imagen conforman el relato, haciendo de Albert Einstein un símbolo central para reflexionar sobre el tiempo, el espacio y la transformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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