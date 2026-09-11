El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre un nuevo operativo de la Fuerza Pública contra el Eln en el departamento del Cauca. La acción se llevó a cabo durante la madrugada en el municipio de La Sierra, en el Macizo Colombiano, en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

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“¡Golpe al Eln en el Macizo Colombiano!”, expresó De la Espriella al confirmar la captura de dos presuntos integrantes de esa guerrilla. Entre los detenidos se encuentra alias ‘El Flaco’, señalado como cabecilla de comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño.

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De acuerdo con el mandatario, alias ‘El Flaco’ estaría relacionado con varios delitos cometidos contra habitantes de la región. “Este criminal está vinculado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población del Macizo Colombiano”, afirmó.

Durante la operación, las autoridades incautaron un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos. También fueron encontrados equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos que serán analizados dentro de la investigación.

De la Espriella aseguró que su Gobierno continuará con las operaciones contra las estructuras armadas ilegales. “Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo”, manifestó, antes de lanzar una fuerte advertencia: “En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”.c

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.