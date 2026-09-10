Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado un paso determinante en el panorama institucional del país con la emisión de su segunda directiva presidencial el jueves 10 de septiembre. En este documento, el mandatario delineó los parámetros para el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, proceso que actualmente lidera Jhon Milton Rodríguez. Según lo consignado en la comunicación oficial, el propósito central es garantizar que la redistribución de funciones y programas que estaban bajo responsabilidad de ese Ministerio se lleve a cabo de manera ordenada y sin afectar la continuidad de los derechos fundamentales de grupos de especial protección constitucional. Esta directiva —de acuerdo con el propio documento— busca fortalecer el “principio de coordinación y colaboración” entre las autoridades, con el fin de evitar vacíos o interrupciones en las acciones estatales.

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El gobierno actual señaló que la administración anterior dejó en marcha la liquidación, pero sin definir un método eficiente particularmente para la reasignación de funciones. Como resultado de esta falta de claridad, varios planes, programas, acciones y recursos quedaron sin atención, lo que ha repercutido negativamente en la implementación de políticas públicas orientadas a proteger los derechos de personas y colectivos vulnerables que dependían de la gestión de este Ministerio. Por ello, la nueva directiva enfatiza la urgencia de implementar medidas para subsanar estos vacíos y facilitar la transición.

El plan presidencial contempla tres líneas de acción principales. En primer lugar, se estipula el apoyo institucional, orientado a que todas las entidades implicadas respondan de manera ágil y coordinada a los requerimientos del proceso de liquidación. En segundo término, la coordinación y seguimiento de los ajustes recae en el Departamento Administrativo de la Función Pública, que deberá diseñar e impulsar un plan para garantizar la correcta atribución de competencias entre las entidades que asumirán los programas y recursos del Ministerio en liquidación. Finalmente, se invita a los organismos de control a acompañar y vigilar todo el procedimiento, con el fin de garantizar transparencia y legalidad. La directiva subraya que la colaboración y el respaldo entre las entidades de la rama ejecutiva son esenciales para que el proceso de liquidación avance de manera efectiva y en beneficio de la gestión pública.

¿En qué consiste el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y qué acciones implica?

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, de acuerdo con la directiva presidencial, contempla la reasignación de sus funciones, programas, proyectos, recursos y demás responsabilidades hacia otras entidades estatales, para garantizar la continuidad y la protección de los derechos fundamentales. Incluye directrices precisas sobre apoyo institucional, coordinación entre entidades y acompañamiento de los organismos de control para asegurar una transición ordenada y efectiva.

¿Cuál es el papel del Departamento Administrativo de la Función Pública en la liquidación del Ministerio de Igualdad?

El Departamento Administrativo de la Función Pública desempeña un papel clave en la coordinación y seguimiento de las medidas institucionales relacionadas con la liquidación. Según la directiva presidencial, debe elaborar y ejecutar un plan de acción para organizar la redistribución de competencias y funciones entre las distintas entidades que asumirán los programas, planes y recursos que estaban bajo la responsabilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.