Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Diana Troncoso experimentó el momento más crítico de su vida a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la ciudad de Cali y provocó el colapso de una de las torres del conjunto Torres del Limonar, en el barrio Capri, donde ella residía. En aquel instante, la rutina matutina de Diana se transformó en una larga prueba de resistencia, templanza y esperanza, que hoy relata como un renacimiento. Según su testimonio, recogido por Noticiero 90 Minutos, su reacción ante el sismo fue rápida: “El primer momento fue cuando me llegó el mensaje de que había un temblor. Me levanto de la cama y se empezó a mover muy fuerte el edificio: se empezó a caer todo. Entonces lo que hice fue hacerme en el marco de la puerta y allí ya caí”.

Sigue a PULZO en Discover

Con una formación en biomédica, Diana supo evaluar la gravedad de sus heridas. Aunque estaba aprisionada por una varilla y con un lado inmóvil, conservaba movilidad en el brazo derecho y, por fortuna, el teléfono en la mano. Su relato describe cómo la oscuridad la envolvía, sin noción del tiempo, sostenida solo por la luz de la linterna del celular y su fe. “Al caer le dije: quedé viva y si estoy viva es por algo. Sácame de acá Dios, ayúdame a encontrar la forma de salir”, recuerda.

El proceso de rescate fue complejo y requirió de la pericia de los organismos de socorro, quienes solo en el tercer intento lograron extraerla, tras pasar 29 horas bajo los escombros. Recibió atención inmediata y fue trasladada a la Fundación Valle del Lili, donde actualmente avanza en su recuperación física y emocional. Diana afronta las terapias con paciencia y proyectos para el futuro, entre ellos, agradecer en Buga al Señor de los Milagros y reencontrarse en Bogotá con los bomberos que participaron en su rescate.

Su madre relata que esta no es la primera vez que sobreviven juntas a la adversidad, evocando el embarazo con dificultades. Por ello, ambas sienten que la vida ha concedido nuevas oportunidades. Diana también destaca el acompañamiento del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la Alcaldía, quienes han estado presentes durante su recuperación. Su historia es un mensaje de esperanza destinado a quienes, como ella, buscan reconstruirse tras la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el rescate de Diana Troncoso tras el terremoto en Torres del Limonar?

El rescate de Diana Troncoso fue una labor intensa realizada por los organismos de socorro, que enfrentaron grandes dificultades debido a los riesgos de la estructura colapsada. Solo en el tercer intento lograron extraerla con vida, después de permanecer atrapada durante 29 horas bajo los escombros, sobreviviente gracias a la luz de su celular y su determinación.

¿Qué terapias y apoyo ha recibido Diana Troncoso después del terremoto en Cali?

Diana Troncoso ha recibido atención médica y rehabilitación en la Fundación Valle del Lili, donde realiza ejercicios de terapia física para recuperar la movilidad y sanar las heridas causadas por el desplome del edificio. Además, ha contado con el apoyo emocional de su madre, los organismos de socorro y la Alcaldía de Cali, lo que ha sido fundamental en el proceso de reconstrucción personal tras la tragedia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.